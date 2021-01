Madison LeCroy de Southern Charm aurait eu une liaison avec un ancien joueur marié de la MLB – Lequel?

Madison LeCroy est qualifiée de «naufrageuse» pour avoir entretenu une relation secrète avec une ancienne star de la Major League Baseball.

Tous les yeux sont rivés sur le statut relationnel de LeCroy alors que les fans essaient de déterminer si la bombe blonde a eu une liaison et avec qui.

L’accusation venait d’elle Charme du sud co-vedette Craig Conover dans un épisode de retrouvailles jeudi soir avec le casting de l’émission de téléréalité basée à Charleston, en Caroline du Sud.

Lorsque les membres de la distribution de la saison 7 se sont assis avec Andy Cohen de Bravo, Conover n’a pas tardé à appeler LeCroy pour avoir prétendument une relation hors caméra avec ce qu’il a décrit comme «un ancien joueur de la MLB très célèbre et marié.»

Conover affirme que la relation se déroulait dans les coulisses alors que LeCroy sortait toujours avec son meilleur ami et camarade Charme du sud star, Austen Kroll.

LeCroy a admis avoir parlé avec la star du baseball sans nom, mais a nié avoir jamais eu des relations intimes. «Il m’a contacté, et oui, nous avons envoyé un message, mais à part ça, il n’y avait rien… Je ne l’ai jamais vu [or] l’a touché », a-t-elle dit à Cohen.

Conover n’a pas tardé à intervenir, qualifiant LeCroy de «menteur» et de «naufrageur» comme il l’a affirmé: «Vous voliez dans le pays en dormant avec des hommes, des hommes mariés!

« Anciens joueurs de la MLB. C’est ce que vous faisiez pendant la quarantaine », a poursuivi Conover, « Vous savez pourquoi Austen était chez moi? Parce que vous ne lui parliez pas! Vous vous êtes envolé pour Miami pour baiser un ancien joueur de la MLB . »

LeCroy était visiblement scandalisée par les accusations de Conover alors qu’elle lui demandait de nommer l’homme mystérieux. «Faites-moi passer un test de détecteur de mensonges», a-t-elle dit, «je n’ai jamais pris l’avion pour Miami. Où est le compte rendu de cela? C’est faux. »

Kroll, qui est sorti avec LeCroy pendant 3 ans jusqu’à leur séparation en 2020, a semblé confirmer les affirmations de son meilleur ami en disant que son ex leur avait montré des messages échangés avec un homme dont le nom avait été biffé du clip controversé.

Madison LeCroy a-t-elle une liaison avec Alex Rodriguez?

Mais faux ou pas, Charme du sud Les fans n’ont pas tardé à se connecter en ligne et à spéculer sur l’identité de l’amant secret présumé de LeCroy.

Beaucoup ont spéculé qu’Alex Rodriguez pourrait être l’ancien joueur anonyme de la MLB. A-Rod vit à Miami avec sa fiancée Jennifer Lopez et ils ont récemment été vus à l’inauguration présidentielle de Joe Biden ensemble.

Il a également «aimé» l’un des posts Instagram de LeCroy en juillet 2020 bien qu’il ne semble pas suivre la star de télé-réalité sur la plate-forme de médias sociaux, alors j’espère que ce n’était qu’un glissement de pouce et que tout va bien dans le JLo / Ménage A-Rod!

Cela dit, étant donné qu’Alex Rodriguez et Jennifer Lopez ne sont pas mariés actuellement, il existe une certaine confusion en ligne quant à savoir si c’est à qui Conover faisait référence dans ses allégations.

LeCroy a fait l’objet de nombreuses rumeurs relationnelles au cours des deux derniers mois depuis sa séparation d’avec son petit ami Austen Kroll.

Elle était auparavant liée à l’ancien joueur de la NFL Jay Cutler après être apparue sur Regardez ce qui se passe en direct et prétendant ne pas «s’embrasser et dire» après avoir été interrogé sur Cutler.

Elle a ensuite partagé des captures d’écran de SMS avec l’ex-mari de Kristen Cavallari, confirmant apparemment leur brève aventure.

