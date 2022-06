Betty, la moche : c’est la date limite pour la voir sur Netflix

Netflix

Netflix supprimera Betty la moche de son catalogue après avoir été l’une des séries les plus vues sur la plateforme. Sachez pourquoi et jusqu’à quand vous pouvez le voir.

©IMDBAffiche officielle Ugly Betty

Il y a des séries qui marquent des générations et qui sont difficiles à oublier, surtout si elles continuent à être diffusées sur certains sites internet. C’est pourquoi les fans de Betty la mocheils étaient ravis quand Netflix Il a décidé de l’ajouter à son catalogue. La série, bien qu’elle date de 2001 et qu’elle soit dépassée par rapport au reste de la bibliothèque de la plateforme, est devenue l’une des plus réussies de toutes les productions disponibles sur le service à la demande.

En fait, la grande preuve en est que Betty la moche a fait partie du TOP 10 des plus reproduits dans les productions de Netflix non anglophone. Et, malgré le fait qu’il ne soit pas original sur la plateforme, c’est l’un des plus consultés. Bien sûr, la semaine dernière seulement a atteint la neuvième place avec un total de 9 680 000 heures jouéesmais plus d’une fois en tête du classement.

Cependant, cela indique que Betty la moche a commencé à perdre de la visibilité parmi les produits Netflix. En effet, la plate-forme a des versions originales qui attirent beaucoup plus l’attention et a donc pris une décision sérieuse concernant cette série. Comme confirmé L’entreprise de Ted Sarandos la saison de 335 épisodes de fiction avec Ana María Orozco sera supprimé de la bibliothèque de streaming.

la date limite pour voir Betty la moche sur Netflix est le 10 juillet. Autrement dit, il reste encore deux semaines et demie pour profiter de ce contenu. Bien sûr, pour ceux qui n’ont encore rien vu de la série, il faut se dépêcher car c’est l’une des plus longues. Mais, la réalité est qu’il fallait déjà s’attendre à ce que l’entreprise décide de le supprimer en raison de la faible note qu’elle a eue ces derniers mois.

Eh bien, des fictions comme Entrevías, Intimité, Stranger Things Oui Peaky Blinders Ils ont fini par capter l’attention des internautes, faisant ainsi perdre des spectateurs à la production colombienne. C’est que, sans aucun doute, les nouvelles générations ont choisi de choisir des créations non seulement provenant de netflixmais aussi qu’ils s’adaptent encore mieux aux temps actuels.

