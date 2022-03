Une autre réaction précoce de Morbius appelle le film Sony désordonné et confus

Une autre première réaction au film de bande dessinée de Sony Morbius a fait son apparition, et c’est… pas génial. Dans un tweet qui semble maintenant avoir été supprimé, Nick Santos du hashtag show révèle qu’il a non seulement vu Morbius, mais que c’est un film « désordonné » qui ne sait pas « dans quel univers il se trouve ou avec quels personnages il coexiste ». Oh cher.

« J’ai vu une coupe presque finale de Morbius. C’est un film désordonné, il ne sait pas dans quel univers il se trouve ou avec quels personnages il coexiste », a d’abord partagé Santos via Twitter. «Ce n’est certainement pas la machine bien huilée qu’est le MCU. Certaines personnes aimeront ça, mais pour la plupart des gens, il sera difficile de rester derrière.

Alors que la réaction indique qu’il a vu une coupe « presque » finale du film, il semble que tout changement de dernière minute ferait extrêmement bien de transformer ce chaos de bande dessinée en quelque chose de plus attrayant. Cet examen indique également que Morbius souffrira d’une crise d’identité, le film ne sachant pas dans quel univers il réside, avec quels personnages l’anti-héros Sony devrait s’intégrer et où il se situe dans le multivers du film Marvel.

Une grande partie du marketing pour Morbius a laissé entendre que le film était lié à différentes franchises, y compris l’univers cinématographique Marvel, L’incroyable homme-araignée, et Venin. Pourtant, cette réaction, ainsi que les récents rapports selon lesquels la plupart des œufs de Pâques et des camées du film ont été coupés, suggèrent qu’il n’y avait vraiment aucun plan pour la folie multiverselle. Au lieu de cela, cela ressemble à Morbius a été laissé un gâchis déroutant.





Les premières réactions à Morbius ont été moins que tièdes jusqu’à présent





En attendant l’ouverture des vannes et l’embargo sur Morbius à soulever (ce qui n’arrivera apparemment qu’à la dernière minute), les premières réactions ont donc été à peu près ce que beaucoup avaient prévu. « Entendu par plusieurs journalistes qui ont déjà vu le film (à des fins de junket) qu’il est ennuyeux et non calculé », cette réaction à Morbius révèle. « Aucune cohérence, sauf que c’est mauvais. Bon moment ici et là, et 2-3 œufs de Pâques, mais sinon, regardez-le quand il rentre à la maison. Donc, pas l’approbation la plus retentissante.

Morbius présentera l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel alors que Jared Leto, lauréat d’un Oscar, est transformé en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes subissant le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui d’abord semble être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal, transformant le bon docteur en monstre conflictuel.

Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius aux côtés de Matt Smith dans le rôle de Milo, l’ami d’enfance de Morbius; Adria Arjona dans le rôle de Martine Bancroft, la fiancée de Morbius; Jared Harris dans le rôle de Nicholas, le mentor de Morbius; et Al Madrigal et Tyrese Gibson en tant que paire d’agents du FBI à la recherche de la menace vampire. Morbius devrait sortir aux États-Unis le 1er avril 2022, après une série de retards.





