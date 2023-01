Apple va donner Dynamic Island à tous les modèles d’iPhone 15, iPhone 16 Pro pour obtenir une caméra sous-écran et FaceID

11 janvier 2023 13:47:19 IST

L’une des caractéristiques dont on parle le plus l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devait être l’encoche nouvellement conçue ou l’île dynamique. Il y a de fortes chances que la fonctionnalité se faire copier par un tas de smartphones, au moins jusqu’à ce que les caméras sous l’écran deviennent courantes. Il semble qu’Apple apportera la fonctionnalité à tous les appareils des prochains appareils iPhone 15.

Selon un nouveau rapport d’une publication sud-coréenne The Elec, Apple se prépare à étendre à tous la découpe en forme de pilule Dynamic Island de la série iPhone 14 Pro Modèles d’iPhone 15 et comportera la découpe en forme de pilule dans les iPhone 15 et 15 Plus non Pro.

Apple a déjà passé plusieurs commandes à ses fournisseurs de composants, dont Samsung Display, qui à son tour a commandé des équipements d’une valeur de 24,1 milliards de KRW (19,3 millions de dollars) à sa compatriote sud-coréenne Philoptics. Il s’agit peut-être de la dernière commande passée par Apple auprès de Samsung Displays. La commande concernerait un équipement de gravure utilisé pour la production d’écrans Dynamic Island. Pour le moment cependant, Samsung Display devrait contracter plus d’entreprises à l’avenir pour aider à gérer la demande accrue d’affichage Dynamic Island d’Apple. Dans d’autres nouvelles, Apple a décidé de couper les liens avec ses partenaires technologiques comme Samsung et LG, et d’autres fabricants de composants tiers.

La publication technologique sud-coréenne a également révélé qu’Apple pourrait enfin développer une caméra sous l’écran et FaceID, et pourrait commencer à l’utiliser pour l’iPhone 14 Pro et le plus grand iPhone 16 Pro Max. Apple a gardé secret le développement de ses composants sous l’écran depuis un certain temps maintenant.

Des rumeurs plus anciennes suggéraient que Samsung Display pourrait s’associer à OTI Lumionics, qui développe une nouvelle génération de caméras UD avec un matériau de motif de cathode organique propriétaire pour une clarté optimale au-dessus de la caméra et des capteurs. Ces rumeurs ont émis l’hypothèse que nous pourrions voir la solution UD Face ID sur la série iPhone 15 Pro, bien que cela semble peu probable

