Made In Space met une turbine en céramique en orbite dans une autre étape importante de l’impression 3D

Made In Space continue de marquer des jalons de fabrication hors terre.

La société basée en Floride vient de construire sa première pièce en céramique en orbite, imprimant en 3D une turbine monobloc «blisk» (abréviation de «disque à aubes») à bord du Station spatiale internationale (ISS).

«Il s’agit d’une étape importante pour la fabrication spatiale et signale le potentiel de nouveaux marchés qui pourraient stimuler l’activité commerciale en orbite terrestre basse», a déclaré Tom Campbell, président de Made In Space dit dans un communiqué la semaine dernière .

L’astronaute de la NASA Kate Rubins après avoir installé avec succès le module de fabrication de céramique de Made In Space sur la Station spatiale internationale à l’automne 2020. (Crédit d’image: NASA)

Le blisk et certains objets de test plus simples ont été fabriqués par le module de fabrication de céramique (CMM) de Made In Space, qui est arrivé à la station spatiale à bord du robot de Northrop Grumman. Véhicule cargo Cygnus en octobre.

La CMM micro-ondes fabrique des pièces par «stéréolithographie», qui utilise un laser ultraviolet (UV) et une résine durcissable aux UV. Cette technique d’impression 3D peut créer des objets complexes tels que des trous de turbine avec un haut degré de précision, ont déclaré les représentants de Made In Space.

Le CMM est un pionnier, une machine conçue pour démontrer que des composants céramiques complexes et économiquement importants peuvent être fabriqués en microgravité pour être utilisés ici sur Terre. Et Made In Space pense qu’il y a de bonnes raisons de retirer la fabrication de tels objets de la planète.

« La fabrication de composants de turbine en microgravité pourrait produire des pièces avec de meilleures performances, y compris une résistance supérieure et une contrainte résiduelle plus faible, en raison d’une réduction des défauts causés par la gravité, tels que la sédimentation et les gradients de composition », ont écrit des représentants de l’entreprise dans description de la CMM en septembre dernier. « Cette technologie démontre l’utilisation potentielle de la station spatiale pour des capacités de fabrication uniques qui pourraient augmenter l’utilisation commerciale de l’ISS. »

Le blisk et les coupons reviendront sur Terre pour être inspectés et testés le mois prochain à bord d’une capsule cargo SpaceX Dragon – celle qui vient de est arrivé à l’ISS le 7 décembre .

Made In Space, une filiale de la société de solutions spatiales Redwire, avait déjà lancé quatre machines sur l’ISS avant la CMM – une imprimante 3D d’orientation, une imprimante 3D commerciale appelée Additive Manufacturing Facility (AMF), un recycleur de polymères commercial et un appareil qui fabrique la fibre optique ZBLAN de grande valeur.

Le recycleur est conçu pour convertir les sacs et autres déchets plastiques en « matière première » utilisable par l’imprimante AMF. Ces deux machines sont toujours en service sur l’ISS. le Projet ZBLAN est également en cours; il étudie la faisabilité de mettre ZBLAN en orbite et de le vendre ici. (Le ZBLAN a le potentiel d’être bien supérieur à la fibre optique traditionnelle à base de silice, mais les imperfections induites par la gravité rendent le matériau difficile à fabriquer sur Terre, ont déclaré des représentants de Made In Space.)

Made In Space a également d’autres projets plus ambitieux en préparation. L’année dernière, la NASA a accordé à l’entreprise 73,7 millions de dollars pour offrir à sa plate-forme de fabrication spatiale en vol libre, connue sous le nom d’Archinaut, un test en orbite terrestre. La mission de démonstration Archinaut One pourrait être lancée au sommet d’un booster d’électrons Rocket Lab dès 2022 .