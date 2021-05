Un énorme propulseur de fusée chinois tombe de l’espace, mais ne vous inquiétez pas. Cela ne vous frappera probablement pas.

Un énorme propulseur de fusée chinoise tombera hors de l’espace ce week-end, mais vous ne devriez pas vous inquiéter beaucoup à ce qu’il vous tombe dessus. Vous n’avez presque rien à craindre, a déclaré un expert en débris spatiaux.

L’étape principale d’une fusée Long March 5B, qui a lancé le module de la station spatiale chinoise Tianhe la semaine dernière, est en train de faire un retour incontrôlé sur Terre et cela, naturellement, a suscité des inquiétudes chez certains. Cependant, dans une interview accordée à 45secondes.fr, Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, le risque typique qu’un individu soit touché est «un sur plusieurs milliards».

Cela dit, il y a un petit risque que des morceaux du véhicule de 23 tonnes (21 tonnes métriques) touchent la Terre dans un endroit peuplé, et ce n’est pas la première fois que la Chine fait reculer une énorme fusée sur Terre récemment.

Ce tracé de prédiction de rentrée par l’Aerospace Corporation montre le point de projection estimé du propulseur de fusée long 5B de 21 tonnes métriques de Chine le 9 mai 2021. Au soir du 7 mai, il était estimé qu’il tomberait dans le sud de l’océan Indien vers 2 h HAE. . (Crédit d’image: Aerospace Corp.)

« La première fois pour une fusée de ce type, c’était il y a un an, et l’étape principale rentrée sur l’Afrique », A déclaré McDowell à 45secondes.fr.« Ces 10 mètres [30-foot] de longues tiges de métal percutèrent les toits des maisons. Donc le fait que c’est arrivé, [the] première fois, vous dit que le risque de dommages matériels – au moins – n’est pas minime, car c’est arrivé. Nous avons eu de la chance qu’il n’y ait pas eu de victimes. «

L’orbite de l’étage central le place au-dessus de zones peuplées allant des États-Unis au Chili en passant par l’Australie. Mais il est fort probable que les morceaux tomberont dans l’océan, qui couvre environ 70% de la Terre. Les zones terrestres constituent le reste de la surface de la Terre et seule une partie de ces zones est habitée, a noté McDowell. (Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que le pays suivait la chute et que le risque pour les zones habitées était « extrêmement faible », selon . .)

Une fusée Longue Marche-5B Y2 transportant le module central de la station spatiale chinoise, Tianhe, décolle du site de lancement de l’engin spatial de Wenchang le 29 avril 2021 (28 avril HAE) à Wenchang, province de Hainan en Chine. (Crédit d’image: VCG / VCG via Getty Images)

Naturellement, cependant, les gens veulent plus de détails et des informations de suivi sur ce qui va se passer. Dans les mises à jour des médias et sur Twitter , McDowell a mis à jour ses partisans avec de telles informations en utilisant les prédictions de rentrée du US Space Command à Space-Track.org , de le site Web de la société aérospatiale et le programme de connaissance de la situation spatiale de l’Agence spatiale européenne.

Toutes ces entités sont pour la plupart en accord avec leurs prédictions sur la rentrée, avec des variations mineures, a noté McDowell. Il exécute également ses propres calculs orbitaux sur l’emplacement de l’étage central de Long March 5B en fonction des informations du Commandement spatial américain, mais a déclaré qu’il ne tentait pas de prédire de rentrée de lui-même parce que, comme il l’a dit, c’est le cas » tout simplement trop dur. «

McDowell a cité plusieurs facteurs qui jouent sur la façon de prédire la chute du noyau de la fusée. Le premier est de supprimer toute pensée selon laquelle il arrive comme une navette spatiale ou un vaisseau spatial, a-t-il déclaré, ce qui signifie qu’il n’entrera pas sous un angle ou presque verticalement. Plutôt, a-t-il dit, la scène « surfe sur le ventre sur l’atmosphère » alors que son orbite diminue en altitude autour de la Terre.

Un autre facteur est la vitesse à laquelle la scène se déplace en orbite, qui est d’environ 28 000 km / h. « Donc, si vous vous trompez d’une heure, en ce qui concerne le moment où il va rentrer, alors vous avez deviné le mauvais emplacement de 18 000 miles », a déclaré McDowell. (C’est à peu près six fois la distance parcourue entre les côtes pacifique et atlantique des États-Unis, selon l’itinéraire que vous empruntez .)

Une autre question est de savoir quand l’étage central sera-t-il suffisamment bas dans l’atmosphère terrestre pour brûler? « Cela dépend un peu des matériaux dont il est fait », a déclaré McDowell, ajoutant que cela dépend « davantage de la façon dont il dégringole ». La scène pourrait faire n’importe quoi, de la culbute d’une extrémité à l’autre jusqu’à l’enfoncement dans l’atmosphère comme une flèche ou même à entrer de côté et à capturer tout le poids de la chaleur atmosphérique.

« De plus, la densité de la haute atmosphère change de jour en jour », a-t-il dit. «Il y a des conditions météorologiques dans l’espace extra-atmosphérique, qui sont aussi difficiles à prévoir que les conditions météorologiques ordinaires. En particulier, l’activité solaire – les rayons X du soleil – affecte la structure de l’atmosphère extérieure… d’une manière que nous ne savons tout simplement pas comment prévoir . «

Bien que cette incertitude diminue quelque peu à mesure que la fusée se rapproche de la Terre, nous ne connaîtrons l’heure de chute exacte des morceaux de fusée qu’après coup. S’ils tombent sur une zone vide ou inhabitée, la Force spatiale sera la première à en être informée car leurs satellites d’alerte précoce pour missiles repéreront la chaleur des pièces qui tombent dans les télescopes infrarouges, a déclaré McDowell. « Mais, comme ils gardent ces données secrètes, historiquement, il leur a fallu quelques heures, environ trois heures, pour que ces données fassent leur chemin dans la bureaucratie. [to become] information publique. »

Une fusée Longue Marche 5B lance Tianhe, le module central de la nouvelle station spatiale chinoise, le 28 avril 2021. (Crédit d’image: CASC)

Si des morceaux de la fusée 5B tombent sur une zone peuplée, cependant, « Twitter et Instagram s’illumineront avec des vidéos de téléphone portable sur les morceaux de métal tombés du ciel », a déclaré McDowell. Dans le cas extrêmement improbable où vous rencontriez des débris spatiaux, a-t-il ajouté, ne les touchez pas et appelez la police ou les autorités locales. En vertu de la loi spatiale, la Chine a techniquement le droit de récupérer les morceaux de fusée, et elle peut également être appelée à remplir Problèmes de responsabilité en matière de droit spatial s’il y a des dommages matériels ou autres.

McDowell a ajouté qu’il est inhabituel que d’énormes morceaux de débris spatiaux tombent sur Terre ces jours-ci, en particulier après la condamnation internationale qui a suivi deux incidents: le satellite nucléaire soviétique Kosmos 954 qui a craché des morceaux chargés de radiations à travers l’Arctique canadien en 1977 (pour lequel le Canada a finalement compensation de nettoyage récupérée de l’Union soviétique) et la station spatiale Skylab de la NASA L’atmosphère incontrôlée s’effondre en 1979 qui a vu quelques morceaux claquer en Australie, heureusement sans faire de victimes.

«Tous les quelques mois, il y a un petit morceau de débris spatiaux qui est trouvé sur le sol, mais nous n’avons pas eu ce genre d’objet de 20 tonnes rentrant incontrôlé depuis 30 ans, jusqu’à ce que les Chinois commencent leurs lancements 5B,» McDowell mentionné.

McDowell a souligné les nouvelles normes de lancement de la communauté internationale qu’il a exhorté la Chine à suivre, car elles ont évité des événements de rentrée plus importants comme les incidents de Skylab ou de Kosmos. (Les principales chutes incontrôlées de ces dernières décennies ont été en grande partie composé de vaisseaux spatiaux morts ).

Au lieu de permettre à un gros étage de fusée de se mettre en orbite, les entreprises et les pays arrêtent généralement la fusée quelques secondes plus tôt afin que le retour sur Terre entraîne la ou les pièces dans un endroit prévisible. Si la fusée envoie une charge utile en orbite, ajoute McDowell, « ils ajoutent des moteurs à la chose … et font faire à ces petits moteurs les derniers kilomètres à l’heure pour la mettre en orbite … c’est décevant qu’ils n’aient pas fait cela. »

McDowell a ajouté que le problème des débris de fusée, qu’il a qualifié d’assez minime, est distinct du problème en croissance rapide des débris orbitaux. Les dernières années ont vu un couple de collisions de satellites , quelque évités de justesse , et flottes de satellites à croissance rapide mise en orbite pour Internet haut débit, comme Starlink de SpaceX.

« C’est un problème croissant, le nombre de ratés rapprochés entre les satellites est en augmentation », a déclaré McDowell. «C’est un grand défi pour la communauté spatiale mondiale d’essayer de faire quelque chose de plus organisé sur le contrôle du trafic. Ce sera un gros sujet dans les années à venir.

