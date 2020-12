Fiancé de Wilmer Valderrama: Qui est Amanda Pacheco?

Wilmer Valderrama est entré en 2020 en tant qu’homme fiancé, et maintenant, il se dirigera vers 2021 en tant que futur père!

L’ancien Ce spectacle des années 70 L’acteur a annoncé qu’il avait posé la question à sa petite amie Amanda Pacheco en janvier 2020, et près d’un an plus tard, il a révélé via Instagram qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

« # ItsJustUs3Now, » il a légendé une photo de ses silhouettes et de Pacheco, avec le baby bump de Pacheco en plein écran.

Valderrama a eu sa part de romances très médiatisées au fil des ans, mais que savons-nous de sa future épouse et de la future mère de son enfant?

Qui est le fiancé de Wilmer Valderrama , Amanda Pacheco?

Voici tout ce que nous savons sur le futur Wilmer Le fiancé de Valderrama.

Amanda Pacheco est un modèle avec un passe-temps unique.

Pacheco est un mannequin de San Diego, et elle a actuellement signé avec Scout Talent.

Elle partage fréquemment ses photos de mannequins (dont beaucoup se déroulent dans et hors de l’eau, en particulier l’océan) avec ses abonnés sur Instagram.

Sa principale passion semble être la plongée sous-marine, et Pacheco est également une divemaster certifiée, et partage parfois des photos de ses plongées.

Pacheco et Valderrama se fréquentent depuis au moins mai dernier.

Au printemps dernier, des rumeurs selon lesquelles Valderrama et Pacheco se fréquentaient pour la première fois ont fait surface, quand ils ont été repérés ensemble à Los Angeles, sortant ensemble et se tenant la main.

À un moment donné, une source proche du nouveau couple a déclaré qu’ils s’amusaient déjà ensemble.

« Wilmer ouvre toujours la porte à Amanda et paie l’addition », a déclaré l’initié.

« Il veut vraiment s’assurer qu’elle se sent bien prise en charge. Même s’ils ne font que des choses simples, ils s’amusent beaucoup et sourient toujours. »

Le couple a annoncé ses fiançailles le jour du Nouvel An.

Valderrama s’est rendu sur Instagram pour partager la bonne nouvelle, publiant une photo de lui et de Pacheco comme il l’avait proposé.

Sur la photo, Valderrama est à genoux, posant la question, alors que les vagues de La Jolla à San Diego s’écrasent derrière elles. Il a gardé sa légende courte et douce, en écrivant: «C’est juste nous maintenant», avec la date du 1er janvier.

Pacheco a partagé la même photo et la même légende sur son Instagram, avec une photo en gros plan de sa bague.

L’ex de Valderrama, Demi Lovato, est heureux pour lui.

Avant de sortir avec Pacheco, Valderrama entretenait une relation à long terme avec Demi Lovato, qui a finalement pris fin en 2016. Et maintenant, trois ans plus tard, il semble que Lovato soit heureuse pour son ex – au moins , selon ce que disent des initiés proches du chanteur.

« Elle est heureuse pour Wilmer s’il est heureux. Elle veut toujours le meilleur pour lui dans la vie et est heureuse qu’il ait trouvé l’amour », a déclaré la source.

« Ils seront toujours amis et auront une place spéciale dans le cœur de l’autre. Mais elle a également réalisé qu’il n’allait pas être son partenaire de vie et elle le sait depuis un moment », ajoute l’initié.

« Elle est passée de là et a pris une direction différente. Elle lui souhaite tout le meilleur, cependant. »

Le nouveau bling de Pacheco est assez impressionnant.

La bague de Pacheco est vraiment magnifique (et brillante), mais les spécifications rapportées sur son bling sont également assez impressionnantes. Selon un expert en diamants, on estime que la bague se situe entre un diamant de 2,5 à 3 carats et sa valeur pourrait être comprise entre 40 000 et 80 000 dollars, ce qui n’est certainement pas un petit montant.

Compte tenu de la taille du diamant en forme de goutte (et de la bande de diamant sur laquelle il est serti), cela a du sens.

Pacheco et Valderrama ont toujours voulu afficher leur amour sur Instagram.

En fait, ils n’hésitent pas du tout à présenter un PDA à leurs abonnés et ils partagent ouvertement leurs aventures.

Embrasser des photos, des photos de leurs voyages, des selfies – pendant le temps qu’ils ont passé ensemble, ils ont tout partagé. Il semble que Pacheco et Valderrama soient vraiment heureux ensemble!

Valderrama et Pacheco attendent leur premier enfant ensemble.

Et il semble que le couple soit ravi d’apprendre que leur petite famille sera bientôt une famille de trois!

Les fans et les amis ne pouvaient pas en avoir assez de l’annonce de Valderrama sur son Instagram et félicitaient la paire de gauche et de droite.

« Ouais !!! Révélation épique. Hahaha. Pas de mots pour décrire le bonheur. Ça va être un Dada génial », a écrit un utilisateur de médias sociaux, tandis qu’un autre a dit: « FEZ EST GONNA BE A DAD! »

Félicitations à tous les deux!

