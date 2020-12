L’idée d’une voiture Apple revient: une production à partir de 2024 et avec une « technologie de batterie de pointe »

L’une des rumeurs les plus répandues au fil des ans dans l’univers Apple est celle de l’éventuelle Apple Car. L’idée qu’Apple va fabriquer sa propre voiture existe depuis plus d’une décennie, passant à différentes stratégies et façons de lancer ledit produit / service. Maintenant, c’est de retour et la batterie de ce véhicule électrique semble être l’un des gros paris.





Comme plusieurs sources l’ont indiqué à ., Le projet secret d’Apple de posséder une voiture est toujours en cours. Si les rapports sont vrais, la production du véhicule pourrait débuter en 2024, une fois sa conception finalisée. L’idée derrière cela est d’avoir sa propre voiture, pas seulement une plateforme de conduite autonome comme on le pensait ces dernières années.

Ces rumeurs cependant vous devez toujours les attraper avec une pince à épiler. Il y a cinq ans, par exemple, on s’attendait à ce qu’il soit prêt pour 2019. En 2017, des difficultés sont apparues et en 2019, en fait, il a été indiqué qu’Apple avait licencié plus de 200 travailleurs de ce projet. Parmi les éléments les plus sûrs pour confirmer que ce projet est en cours d’élaboration, nous avons par exemple l’acquisition de Drive.ai.

Une nouvelle technologie de batterie pour Apple Car

Selon ., le point principal du développement de l’Apple Car est la nouvelle batterie que l’entreprise utilisera et implémentera dans le véhicule électrique. La nouvelle technologie à cellule unique libère de l’espace à l’intérieur de la batterie pour obtenir plus de puissance dans le même volume. Quelque chose qui devrait potentiellement offrir plus d’autonomie au véhicule.

D’un autre côté, on pense qu’Apple est développer votre batterie avec du phosphate de fer lithium (LFP). C’est une technologie de batterie que Tesla, entre autres, expérimente également. Contrairement aux traditionnels, ils ont une densité d’énergie plus faible, bien qu’ils ne surchauffent pas autant. Ces deux changements de batterie pourraient conduire à des économies de coûts significatives dans la production de composants.

Voiture de conception propre et fabriquée par des tiers

La stratégie avec l’Apple Car semble en constante évolution. Dans un premier temps, il a été pensé et signalé qu’Apple concevrait et fabriquerait sa propre voiture. Ces plans ont été assouplis considérablement des années plus tard, lorsque le projet Titan a changé de cap pour se concentrer sur une plateforme de conduite autonome avec les propres capteurs d’Apple à intégrer dans les voitures d’autres fabricants. Et maintenant … changez encore.

Selon ., Apple prévoit Concevez votre propre véhicule de la carrosserie et de la batterie au service de conduite autonome. Dans cette conception, il y aurait des composants d’autres fabricants, tels que le capteur LiDAR. D’autres composants tels que la batterie, comme nous l’avons vu, appartiendraient à Apple.

Enfin, il y a la question de l’assemblage et de la production finale. Cela devrait se produire d’ici 2024 (même si cela pourrait être retardé en raison de la pandémie mondiale) et que d’autres fabricants sont responsables de le faire. Tout comme Apple ne fabrique pas l’iPhone lui-même mais passe des contrats avec des fournisseurs tels que Foxconn ou Pegatron, La voiture d’Apple serait fabriquée par d’autres.

Ce qui laisse la fabrication entre les mains des autres est dû au difficultés techniques d’avoir les installations et les connaissances nécessaires pour créer un produit de cette taille et à grande échelle. De plus, construire une voiture n’est pas la même chose qu’un téléphone, les conditions et exigences de sécurité sont beaucoup plus élevées.

Nous verrons au cours des prochaines années comment la question évolue. Ce qui est certainement clair, c’est que il y a encore des mouvements autour de l’idée d’une voiture Apple. Le nombre d’années qu’il reste pour que cela devienne enfin une réalité est une hypothèse.

Via | .