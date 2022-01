Britney Spears a « non suivi la sœur Jamie Lynn Spears sur Instagram »

Britney Spears n’a plus suivi sa sœur Jamie Lynn Spears sur Instagram, selon E! Des nouvelles.

Bien qu’on ne sache pas quand elle a réellement cessé de suivre son frère sur le site de médias sociaux, le média de divertissement rapporte que cela a été fait « récemment ».

Au lundi 3 janvier, Jamie Lynn suivait toujours Britney – son profil apparaissant sur la liste «suivante» de la sœur cadette de 600 comptes.

Britney, qui a été libérée de sa tutelle de 13 ans en novembre, a déjà frappé Jamie Lynn lors de sa bataille juridique pour la liberté.

Critiquant sa sœur cadette pour avoir interprété ses chansons lors d’un événement public en 2017, la femme de 40 ans a écrit sur Instagram en juillet dernier : « Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS en remix !! !!!. Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!!”

Les frères et sœurs en 2005. Crédit : Alamy

À une autre occasion, Britney a partagé une photo d’une femme « sauvant sa divine sœur féminine », en disant : « Je suggère que si vous avez un ami qui est dans une maison qui se sent vraiment petite depuis quatre mois … pas de voiture … pas de téléphone … pas de porte pour plus d’intimité et ils doivent travailler environ 10 heures par jour 7 jours sur 7 et donner des tonnes de sang chaque semaine sans jamais un jour de congé… Je vous suggère fortement d’aller chercher votre ami et de le faire sortir de là !!!!!

Le post, partagé en octobre dernier, continuait : « Si vous êtes comme ma famille qui dit des choses comme ‘désolé, vous êtes dans une tutelle’… pensant probablement que vous êtes différent pour qu’ils puissent baiser avec vous !!! !

« Heureusement, j’ai trouvé un avocat extraordinaire, Mathew Rosengart, qui m’a aidé à changer ma vie !!!! »

En février de l’année dernière, Jamie Lynn a partagé sa propre publication sur les réseaux sociaux, disant qu’elle aimait « beaucoup » sa sœur.

Cela faisait suite à des spéculations selon lesquelles elle avait assisté à un rassemblement «Free Britney», mais elle a précisé que quelqu’un s’était «présenté» comme elle lors de l’événement.

Elle a déclaré: « Quelques médias ont publié une fausse histoire à propos de ma participation à un rassemblement virtuel hier.

« En fait, quelqu’un s’est présenté comme moi à mon insu.

« J’aime beaucoup ma sœur, mais je n’étais pas au courant d’un rassemblement et je n’étais pas non plus présent à un rassemblement virtuel. »

En juillet, Jamie Lynn a également demandé aux gens d’arrêter d’envoyer des « menaces de mort » à sa famille, plaidant dans une story Instagram : « Bonjour, je respecte que tout le monde a le droit de s’exprimer, mais pouvons-nous s’il vous plaît arrêter les menaces de mort, en particulier les menaces de mort contre les enfants. – JLS. »

Elle a ensuite posté un autre message de soutien à Britney, écrivant: « J’avais l’impression que jusqu’à ce que ma sœur puisse parler pour elle-même et dire ce qu’elle pensait avoir besoin de dire publiquement, ce n’était pas ma place et ce n’était pas la bonne chose à faire .

« Mais maintenant qu’elle a parlé très clairement et a dit ce qu’elle avait à dire, j’ai l’impression que je peux suivre son exemple et dire ce que j’ai besoin de dire. Je pense qu’il est extrêmement clair que depuis le jour où je suis né que j’ai seulement aimé, adoré et soutenu ma sœur.

Elle a poursuivi: « C’est ma putain de grande sœur avant l’un de ces taureaux ** t. Je me fiche qu’elle veuille s’enfuir dans la forêt tropicale et avoir des millions de bébés au milieu de nulle part, ou si elle le veut revenir et dominer le monde comme elle l’a fait tant de fois auparavant.

« Je n’ai rien à gagner ou à perdre de toute façon. Cette situation ne m’affecte pas de toute façon parce que je ne suis que sa sœur qui ne se soucie que de son bonheur. J’ai fait un choix très conscient dans ma vie de ne participer qu’à sa vie comme sa sœur. »