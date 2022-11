On dit que le Galaxy S23 utilise le Snapdragon 8 Gen 2 avec un processeur overclocké

Jusqu’à présent, le moulin à rumeurs était en désaccord quant à savoir si le Samsung Galaxy S23 viendra avec le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm ou l’Exynos 2300 interne à bord. La réponse pourrait être : ni l’un ni l’autre. Parce que le produit phare du smartphone recevrait une version overclockée de la nouvelle puce Qualcomm.

Le Snapdragon 8 Gen 2, la nouvelle puce premium de Qualcomm, a été officiellement dévoilé la semaine dernière – mais Samsung était mystérieusement absent de la liste des partenaires officiels de Qualcomm. Une nouvelle rumeur pourrait expliquer pourquoi c’était le cas : prétendument, le Galaxy S23 recevra une version spéciale du Snapdragon 8 Gen 2 – une avec un CPU et un GPU plus cadencés. Ceci est rapporté par SamMobile et fournit la capture d’écran d’un test de référence comme preuve.

C’est ce que propose le Snapdragon 8 Gen 2 overclocké

La version standard du nouveau Snapdragon 8 Gen 2 propose un cœur de processeur principal (Cortex-X3) cadencé à 3,19 GHz, quatre cœurs de processeur intermédiaires à 2,8 GHz, trois cœurs de processeur économes en énergie (Cortex-A510) à 2 GHz et un Adreno 740 GPU fonctionnant à 680 MHz. À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 à fréquence plus élevée pour le Galaxy S23 offrirait un cœur de processeur principal à 3,36 GHz et une unité graphique à 719 MHz.



Le cœur du processeur principal du smartphone Samsung est apparemment plus cadencé que la version standard du nouveau Snapdragon 8 Gen 2.



Image : © SamMobile 2022



Cependant, pour que la puissance ait une utilisation supplémentaire, la puce overclockée aurait besoin d’un meilleur système de refroidissement. Par le passé, les puces Qualcomm les plus puissantes avaient tendance à surchauffer, c’est pourquoi le fabricant du Snapdragon 8 Gen 2 s’est concentré sur l’efficacité énergétique. Par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, la version standard de la puce offrirait un processeur 35% plus rapide et un GPU 25% plus rapide.

Comment s’appelle la puce du Galaxy S23 ?

Il ne serait pas inhabituel que Qualcomm propose également une version plus cadencée de ses chipsets. Par exemple, le Snapdragon 855, qui portait le numéro de modèle SM8150, est devenu le Snapdragon 855+ avec un CPU plus cadencé et le numéro de modèle SM8150-AC. Il est donc concevable que le Galaxy S23 apparaisse avec un Snapdragon 8 Gen 2 Pro ou un chipset appelé Snapdragon 8+ Gen 2 à bord. Le prochain produit phare de Samsung devrait être présenté soit début janvier, soit début février 2023.