Luna Báxter de «La reina del flow», qui est-elle: profil, carrière, photos Instagram et tout sur l’actrice guatémaltèque

Maria Luna Baxter Cardozo, également connue sous le nom de Luna Baxter, est une actrice, chanteuse et professeur de théâtre originaire du Guatemala. Elle sera l’une des nouveautés de la deuxième saison de « La reine du flow», Une série colombienne qui a capturé des centaines de milliers de téléspectateurs sur la plateforme Netflix.

À l’origine, « La reine du flow« A été émis en Télévision Escargot, sa station mère, et sa première ont enregistré en moyenne un total de 15,4 points de notation, devenant ainsi le début de l’année le plus réussi au niveau national et dépassant les programmes les plus regardés sur Caracol Televisión tels que « Sans seins, il y a le paradis« Y »Défi super humain».

Par conséquent, ce n’était pas une surprise que, avec son arrivée à Netflix, une deuxième saison sera commandée. Bien que la série ait culminé avec presque toutes les histoires de personnages de la première partie, de nouveaux acteurs rejoindront le casting principal des nouveaux épisodes pour compliquer toute la situation entre Charly Flow Oui Yeimy Montoya.

Une de ces actrices qui arrivera avec le partie 2 de « La reine du flow« , sera Luna Baxter, reconnue pour son travail à la télévision depuis qu’elle était petite dans son Guatemala natal. Pour ceux qui n’en savent pas beaucoup sur elle, nous avons préparé quelques informations sur cette actrice qui fera bientôt son apparition dans Netflix.

QUI EST LUNA BÁXTER?

Luna Báxter (Photo: Escargot)

Luna est née en Antigua Guatemala et a grandi autour du Lac Atitlán, où dès son plus jeune âge elle s’est penchée vers les arts de toutes sortes grâce au soutien de ses parents. Elle a reçu une bourse du Académie multiculturelle Atitlan et a participé à de nombreuses pièces avant de passer à La Colombie.

Ce serait leur deuxième maison et aujourd’hui leur 28 années continuer à vivre Bogota. Son père est argentin et sa mère colombienne, et il a une sœur cadette nommée Anastasia. En raison de problèmes de travail, elle et ses parents ont beaucoup voyagé dans le monde, vivant à Mexique, États-Unis, Équateur Oui Pérou.

Luna Báxter a voyagé dans toute l’Amérique du Sud avec ses parents et sa sœur (Photo: Caracol)

Selon les déclarations de la même actrice, elle adorait voyager Amérique du Sud avec sa famille dans une caravane. Au lieu de le déranger et de rater les amis qu’il laissait derrière elle, elle il a trouvé cette expérience incroyable et formé une patience qui autrement n’aurait pas eu:

« Fantastique! Évidemment, la routine en est une autre. Lorsque nous avons déménagé, l’important était d’avoir un marché, car il n’y avait pas de villes sur le chemin et cela m’a donné une patience particulière. Je vois d’autres générations et elles sont très anxieuses, mais le fait d’être dans une voiture parce qu’il n’y en avait pas d’autre m’a appris à observer le maintenant, ce dont on a finalement besoin quand on joue. Il n’y avait ni télévision ni téléphone portable, mon divertissement était de voir les paysages, de jouer avec mes tortues Matilda et Dorotea, de chanter ou de lire,« Il a dit Le spectateur.

QUI SERA LUNA BÁXTER DANS «LA REINE DU FLUX»?

Luna Báxter a passé un long moment au théâtre avant de faire le saut vers le petit et le grand écran (Photo: Caracol)

« La reine du flow»A terminé ses enregistrements récemment et de nombreux artistes ont publié leurs sentiments sur la production sur leurs réseaux sociaux. Dans le cas de Luna Báxter, elle a également réalisé une courte vidéo sur ce qui s’est passé le dernier jour du tournage, qui semble être sa dernière visite à la salle de maquillage:

« Oh, les fins … Je ne m’y habitue jamais. J’avoue que ce projet et ce personnage ont été le plus grand défi professionnel et personnel que j’ai eu dans ma carrière jusqu’à présent. Il a abordé un tout, y compris une pandémie. J’avais déjà dit au revoir mais je suis généralement lent à assimiler la réalité, alors je dis à nouveau au revoir à un quotidien (donc extra-quotidien); de certains visages (beaucoup auxquels j’ai pris de l’affection, sans le vouloir); des vêtements et du maquillage qui jouaient pour être les miens et un personnage que j’avoue, il m’était difficile de rentrer dans son essence mais cela m’a sûrement fait grandir en tant qu’actrice.«

Luna Báxter participera à la deuxième saison de « La reina del flow » (Photo: Caracol)

Malheureusement, il n’a pas été confirmé quel sera le nom du personnage qui elle incarnera ou les relations qu’elle présentera avec les autres membres de la distribution. Il a seulement été confirmé qu’elle sera l’avocate de Charly Flow, qui l’aidera à reprendre sa carrière de chanteur.

Connaissant le passé du personnage, j’espère Boxter jouer un méchant dans la deuxième partie de « La reine du flow« Parce que tout le monde sait ce que Charly a fait après à la fin de la saison 1 Yeimy révèlent que c’est lui qui a volé leurs chansons et causé tant de tort à ses proches.

SÉRIE ET ​​FILMS MOON BÁXTER

Séries

2019 – De Levante – Juanita

2018 – La loi secrète – Tatiana / Sofía

2017 – Après-midi je l’ai rencontré – Sonia Maestre

2016 – Tout est prêt

Des films

2020 – Rébellion bénie – Beatriz

2018 – Comment vous appelez-vous? – Martha

2017 – Orbite 9 – Valérie

2016 – Documentaire maintenant! – Courtney

2016 – L’expérience Belko – Samantha Arcos

2015 – Numéros ronds – Nadia

2014 – Souvenir – Aurora

2012 – Gauche à mourir – Lisa

