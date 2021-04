Voici la liste complète des gagnants du BAFTA 2021

La remise des « British Academy Film Awards » a eu lieu ce dimanche 11 avril. La entrega de premios de la academia británica a lo mejor del cine es uno de los últimos grandes eventos antes de la culminación de la temporada anual de premios con la entrega de los Oscar, por lo que sus ganadores suelen ser considerados una suerte de augurios entre critique.

La cérémonie des BAFTA a débuté par un hommage émouvant dédié au prince Philip, décédé vendredi dernier à l’âge de 99 ans et qui, entre 1959 et 1966, a été le premier président de la British Academy of Cinematography.

Faits saillants parmi les gagnants « Nomadland », un film qui a réussi à remporter quatre prix dont « Meilleure actrice principale » pour Frances McDormand et « Meilleure réalisation » pour la cinéaste Chloé Zhao, la deuxième femme à remporter ce prix en 53 ans d’histoire Académie.

« Promising Young Woman », le premier film d’Emerald Fennell, a remporté le prix du « Best British Picture ». La cérémonie a été retardée de plus de deux mois en raison des imprévus causés par la pandémie, qui se traduirait par une cérémonie au cours de laquelle les gagnants recevraient virtuellement leurs prix. Voici la liste complète des gagnants.

MEILLEUR FILM

Le père

Le mauritanien

* GAGNANT: Nomadland

Belle revanche

Le procès Chicago 7

MEILLEUR RÉALISATEUR

Thomas Vinterberg – Un autre tour

Shannon Murphy – Babyteeth

Lee Isaac Chung – Minari

* VAINQUEUR: Chloé Zhao – Nomadland

Jasmila Žbanić – Quo Vadis, Aida?

Sarah Gavron – Roches

MEILLEURE ACTRICE

Bukky Bakray – Roches

Radha Blank – Rappeur à 40 ans

Vanessa Kirby – Fragments d’une femme

* VAINQUEUR: Frances McDormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – Sa maison

Alfre Woodard – Clémence

MEILLEUR ACTEUR

Riz Ahmed – Son du métal

Chadwick Boseman – La mère du blues

Adarsh ​​Gourav – Tigre blanc

* GAGNANT: Anthony Hopkins – Le père

Mads Mikkelsen – Un autre tour

Tahar Rahim – Le Mauritanien

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Niamh Algar – Calme avec des chevaux

Kosar Ali – Roches

Maria Bakalova – Film suivant Borat

Dominique Fishback – Judas et le Messie noir

Ashley Madekwe – Lignes de comté

* GAGNANT: Yuh-Jung Youn – Minari

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

* GAGNANT: Daniel Kaluuya – Judas et le messie noir

Barry Keoghan – Calme avec les chevaux

Alan Kim – Minari

Leslie Odom Jr. – Une nuit à Miami

Clarke Peters – 5 sangs

Paul Raci – Son du métal

MEILLEURE ÉTOILE MONTANTE

* VAINQUEUR: Bukky Bakray

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sope Dirisu

MEILLEUR FILM BRITANNIQUE

Calme avec les chevaux

La fouille

Le père

Sa maison

Limbo

Le mauritanien

Mogul Mowgli

* GAGNANT: Belle vengeance

Rochers

Saint Maud

MEILLEUR DÉBUT POUR UN ÉCRIVAIN, RÉALISATEUR OU PRODUCTEUR BRITANNIQUE

* GAGNANT: Your Home – Remi Weekes (Scénariste / Réalisateur)

Limbo – Ben Sharrock (scénariste / réalisateur), Irune Gurtubai (producteur)

Moffie – Jack Sidey (scénariste / producteur)

Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson (écrivains)

Saint Maud – Rose Glass (Scénariste / Réalisateur), Oliver Kassman (Producteur)

Meilleur film non anglophone

* GAGNANT: un autre tour

Chers camarades!

Les misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

Collectif

David Attenborough: une vie sur notre planète

Le dissident

* GAGNANT: Mon professeur la pieuvre

Le dilemme des médias sociaux

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

Uni

* GAGNANT: Soul

Marcheurs de loups

MEILLEUR SCRIPT ORIGINAL

Un autre tour – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank – Jack Fincher

* GAGNANT: Beautiful Revenge – Emerald Fennell

Roches – Theresa Ikoko, Claire Wilson

Le procès de Chicago 7 – Aaron Sorkin

MEILLEUR SCRIPT ADAPTÉ

La fouille de Moira Buffini

* GAGNANT: The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller

Le Mauritanien – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, MB Traven

Nomadland – Chloé Zhao

Tigre blanc – Ramin Bahrani

MEILLEURE BANDE SON

Mank – Trent Reznor, Atticus Ross

Minari – Emile Mosseri

Nouvelles du grand monde – James Newton Howard

Belle vengeance – Anthony Willis

* GAGNANT: Soul – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

MEILLEUR CASTING

Calme avec des chevaux – Shaheen Baig

Judas et le Messie noir – Alexa L.Fogel

Minari – Julia Kim

Belle vengeance – Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu

* GAGNANT: Rocks – Lucy Pardee

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Judas et le Messie noir – Sean Bobbitt

Mank – Erik Messerschmidt

Le Mauritanien – Alwin H. Küchler

Nouvelles du grand monde – Dariusz Wolski

* GAGNANT: Nomadland – Joshua James Richards

MEILLEURE ÉDITION

Le père – Yorgos Lamprinos

Nomadland – Chloé Zhao

Belle vengeance – Frédéric Thoraval

* GAGNANT: Sound Of Metal – Mikkel EG Nielsen

Le procès de Chicago 7 – Alan Baumgarten

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION

Les fouilles – Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald

Le Père – Peter Francis, Cathy Featherstone

* GAGNANT: Mank – Donald Graham Burt, Jan Pascale

Grandes nouvelles du monde – David Crank, Elizabeth Keenan

Rebecca – Sarah Greenwood, Katie Spencer

MEILLEURE CONCEPTION DE COSTUME

Ammonite – Michael O’Connor

L’excavation – Alice Babidge

Emma – Alexandra Byrne

* VAINQUEUR: The Mother of Blues – Ann Roth

Mank – Trish Summerville

MEILLEUR MAQUILLAGE ET COIFFURE

La fouille – Jenny Shircore

Hillbilly, une élégie rurale – Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle

* GAGNANT: The Mother of Blues – Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal

Mank – Kimberley Spiteri, Gigi Williams

Pinocchio – Mark Coulier

MEILLEUR SON

Greyhound – à confirmer

Grandes nouvelles du monde – Michael Fentum, William Miller, Mike Prestwood Smith, John Pritchett, Oliver Tarney

Nomadland – Sergio Diaz, Zach Seivers, M. Wolf Snyder

Âme – Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker

* GAGNANT: Sound Of Metal – Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc

MEILLEURS EFFETS SPÉCIAUX

Greyhound – Pete Bebb, Nathan McGuinness, Sebastian von Overheidt

Ciel de minuit – Matt Kasmir, Chris Lawrence, David Watkins

Mulan – Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury

Le seul et unique Ivan – Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher

* GAGNANT: Tenet – Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley

MEILLEUR SHORT ANIMÉ BRITANNIQUE

Le feu la prochaine fois

* GAGNANT: The Owl And The Pussycat

La chanson d’un garçon perdu

MEILLEUR SHORT BRITANNIQUE

Cil

Lézard

Coup de chance

Mlle courbée

* GAGNANT: Le présent

BOURSE BAFTA

Ang Lee