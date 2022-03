Rouge : qui est qui dans le nouveau film Disney+

Disney+

Disney+ a sorti un nouveau film sur sa plateforme. C’est Red et ici nous vous dirons qui sont les personnages principaux.

©DisneyRouge en exclusivité sur Disney+

Depuis plusieurs années, l’association Disney et Pixar C’est l’un des plus aboutis du marché. Ensemble, ils ont donné naissance à différents films tels que Toy Story, Monsters Inc, Le Monde de Nemo et plein d’autres. Ses films ont non seulement marqué l’histoire du cinéma d’animation mais ont également ému des millions de téléspectateurs à travers le monde. La dernière première intitulée Rapporterbien sûr, ne fait pas exception.

Ce film parle de Mei, une jeune fille de 13 ans avec une grande personnalité. Non seulement devra-t-il faire face à sa mère stricte mais aussi à ses propres sentiments. Pendant cette période pleine de changements qu’on appelle l’adolescence, Mei se transforme en panda roux lorsqu’elle éprouve des émotions très fortes.

Comme vous le verrez, une histoire qui nous accroche depuis le début et qui, comme nous en avons l’habitude avec cette étude, peut nous laisser certains enseignements et apprentissages sur cette période de notre vie. Pour que vous vous prépariez à le voir ici, nous vous dirons qui est qui dans le film de Disney+ réalisé par l’acteur oscarisé, Dôme Shi.

+Personnages de RED, le nouveau film Disney+

mei lee

Elle est la protagoniste de cette histoire. Il a 13 ans et a un fort caractère. Elle se fiche de ce qu’on dit d’elle et elle se fait respecter. Mais Mei garde un secret. Lorsqu’il vit une situation très excitante voire anxiogène, il se transforme immédiatement en panda roux. Le personnage est joué par l’actrice Rosalie Tchang.

ming lee

Elle est la mère de Mei. Et bien qu’elle ait un grand cœur, elle est trop surprotectrice et veut que sa fille agisse plus pieuse comme elle. l’actrice de L’anatomie de Grey, sandra ohest celui qui donne vie à ce personnage.

Priya

L’un des grands amis de Mei. Il a aussi de fortes émotions, malgré sa voix légèrement impassible. Cependant, son monde intérieur est très riche et elle est d’un grand soutien pour le protagoniste. Pour ce personnage, Disney il a également choisi un visage bien connu comme dans le cas de Sandra Oh. C’est que Maitreyi Ramakrishnan à partir de Moi jamais, la série de Netflixdonne vie à Priya.

Myriam et Abby

Ce sont aussi deux autres amis de Mei. Ensemble, ils font souvent des projets et se font confiance. Dans le film, ils sont interprétés par Ava Morse et Hyein Park.

Devon

Il est le jeune homme dont Mei est amoureuse, même si bien sûr personne ne le sait. Il travaille dans un magasin de la ville et est très gentil. addie chandler donner vie à ce personnage.

Rapporter diffusé en exclusivité sur la plateforme de streaming, Disney+ et visible à partir de ce vendredi 11 mars.

