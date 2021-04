Les fans de DC définissent la tendance sur Twitter avec #MakeTheBatfleckMovie

Lorsque le « Snyder Cut » n’était qu’une campagne sur les réseaux sociaux et non une certitude, Warner Bros a pris le départ de Zack Snyder du DCEU pour commencer à restructurer la franchise afin qu’ils commencent à se concentrer sur des histoires individuelles et, dans la plupart des cas, sur eux-mêmes. final. Par exemple: la vision de Matt Reeves du chevalier de Gotham City avec « The Batman ».

Malgré tout, une légion fidèle de fans, qui se sont inspirés du lancement de « Zack Snyder’s Justice League », ont réussi à imposer une nouvelle tendance sur Twitter dans laquelle ils recherchent Ben Affleck pour revenir mettre le manteau de la chauve-souris une fois de plus.

Le casting d’Affleck dans le rôle de Batman était accompagné d’une myriade de commentaires négatifs, qui ont été émoussés lors de la première de « Batman v Superman », où l’acteur a démontré un grand potentiel pour remplir le rôle d’un Bruce Wayne fatigué et fatigué. en tant que gardien.

Les complications de la production de « Justice League » avant sa sortie en 2017 et la façon dont le film n’a pas été bien accueilli par les fans, auraient atténué tout enthousiasme pour le projet dans lequel Affleck allait écrire, jouer et réaliser. son propre film solo en tant que Batman, qui était censé faire face à Deathstroke, joué par Joe Manganiello.

Bien que Warner Bros ait insisté sur le fait que le lancement du « Snyder Cut » n’aura aucun effet sur sa franchise, la présidente Ann Sarnoff rejetant les demandes de restauration du SnyderVerse les qualifiant de « comportement toxique et inacceptable », cela n’empêche pas les fans.

À travers le hashtag #MakeTheBatfleckMovie, qui est devenu une tendance sur Twitter, divers utilisateurs de la plateforme ont publié divers messages d’appréciation pour le travail d’Affleck, demandant aux dirigeants du studio de lui donner une nouvelle opportunité de raconter son histoire.

Certes, la fin du « Snyder Cut » ne présente que le prélude de ce que le réalisateur avait prévu pour cette franchise et il reconnaît lui-même qu’il est prêt à terminer sa saga. Afleck aurait abandonné le projet Batman en raison d’une immense pression sur les fans, et les critiques négatives de la coupe de Whedon n’ont pas été utiles.

Même si Reeves envisage de poursuivre sa vision de Batman dans une trilogie, les fans de DC Comics pourraient être prêts à accepter les deux projets séparés de la même manière que les histoires imprimées présentent constamment des univers alternatifs. Seul Warner Bros décidera à l’avenir.