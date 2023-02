L’un des protagonistes de Stranger Things fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film

in

La première image officielle d’un long métrage est sortie que les fans de l’émission Netflix ne voudront pas manquer

©NetflixChoses étranges.

Les garçons grandissent et les stars de choses étranges ils ne font pas exception. Nous avons vu comment des chiffres comme Millie Bobby Brown et Noah Schnapp ils deviennent des icônes pour leur génération et sont suivis dans tout ce qu’ils font. Cela implique, bien sûr, que personne ne veuille passer à côté de son travail.

La nouveauté, dans ce cas, passe par la course de Finn Wolfhard comme Mike Wheeler qui fera ses débuts en tant que réalisateur avec un projet qui a dévoilé cette semaine sa première image officielle. Il s’agit de un sacré été (Pourrait être traduit par « Été formidable »), un film d’horreur et de comédie qui n’a toujours pas de date de sortie.

un sacré été n’est pas seulement dirigé par finn loup-garou mais il a également été écrit par lui et l’aura comme protagoniste avec des personnages tels que D’Pharaoh Woon-A-Tai, Pardis Saremi et Fred Hechinger (que nous avons vu dans la première saison de Le Lotus Blanc). billy brick accompagne l’étoile choses étranges à la fois dans le rôle de scénariste et de réalisateur.

On sait peu de choses sur l’intrigue de un sacré été qui a été décrit par loup-garou comme un slasher qui se déroule dans une colonie de vacances où d’étranges homicides commencent à se produire avec l’arrivée de nouveaux jeunes. Le tournage a eu lieu en Ontario, au Canada, à la mi-2022 et est en plein processus de montage.

+La figure hollywoodienne qui parraine Hell of a Summer

un sacré été marquera une nouvelle collaboration entre Finn Wolfhard et Billy Bryk après ce qui a été fait en « SOS Fantômes : l’au-delà » et Quand tu auras fini de sauver le monde (le premier film de Jesse Eisenberg). Le travail de ces deux jeunes figures a été parrainé par une star renommée, Jason Batemanqui est l’un des principaux producteurs du long métrage.

