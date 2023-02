« The Snow Girl » : l’erreur géographique de la série Netflix

Même si ‘la fille des neiges‘, Adaptation Netflix du best-seller de l’écrivain malaguène Javier Castillo, il a été enregistré à Malaga à partir du 8 février 2022les fans de la série espagnole à succès ont souligné que sans des bâtiments identifiables comme le Centre Pompidou coloré, la ville serait presque méconnaissable.

Bien qu’une grande partie des intérieurs aient été tournés en studio, les scènes extérieures ont été enregistrées, pour la plupart, dans les rues de Malaga, en Andalousie, la ville choisie pour la fiction créée par Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig, puisque dans le roman l’histoire se déroule à New York.

Le problème est que les habitants de la ville espagnole ont remarqué que l’adaptation n’était pas réaliste, puisqu’en « la fille des neiges« il pleut presque tout le temps, alors que dans la vraie vie il ne pleut qu’environ 40 jours par an.

Mais l’erreur géographique que les Andalous ne pardonnent pas est qu’une plage a été incluse dans la ville malaguène de Coínqui est située dans la vallée du Guadalhorce, à 33 kilomètres à l’ouest de Malaga et compte 22 000 habitants.

L’ERREUR GÉOGRAPHIQUE DANS « LA CHICA DE NIEVE »

L’erreur à laquelle ils se réfèrent se produit dans le quatrième chapitre de la première saison de « la fille des neiges”. Au milieu de son enquête sur la disparition d’Amaya, la journaliste Miren Rojo (Milena Smit) arrive à Coín, plus précisément dans un parc de caravanes à côté de la plage, où elle rencontre James Foster.

En 2019, l’inspecteur Millán (Aixa Villagrán) arrive à cet endroit pour enquêter sur la mort mystérieuse de Foster et David Luque. Dans cette scène, vous pouvez également distinguer la mer merveilleuse, qui n’existe pas vraiment à Coin.

Ensuite, Où ces scènes de « The Snow Girl » ont-elles été tournées ? Pour recréer le parc de caravanes, le tournage a été déplacé sur la plage de Sacaba, à l’ouest de la ville et située entre l’embouchure du Guadalhorce et la plage de Misericordia.

« La chose à propos de la plage de Coín de The Snow Girl ne s’est pas produite. Il n’y a pas besoin. Si une telle aberration se faufile, je laisse tomber tout le script”, a écrit un utilisateur sur les réseaux sociaux. « Très cool La fille des neiges, mais il faudra bien que quelqu’un m’explique pourquoi diable on dit que les caravanes de Sacaba viennent de Coín, alors que Coín n’a même pas de plage. Quel genre de pêche à la traîne est-ce, Netflix ?« , a exprimé un autre utilisateur.