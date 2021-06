Les fantômes sont-ils réels ?

Si vous croyez aux fantômes, vous n’êtes pas seul. Les cultures du monde entier croient aux esprits qui survivent à la mort pour vivre dans un autre royaume. En fait, les fantômes sont parmi les phénomènes paranormaux les plus répandus : des millions de personnes s’intéressent aux fantômes, et des milliers lisent des histoires de fantômes sur Reddit chaque jour. C’est plus qu’un simple divertissement ; Un sondage Ipsos de 2019 a révélé que 46% des Américains disent vraiment croire aux fantômes. (La nation fait preuve de discernement dans ses croyances sur les morts-vivants ; seulement 7% des personnes interrogées ont déclaré croire aux vampires).

L’idée que les morts restent avec nous en esprit est ancienne, apparaissant dans d’innombrables histoires, de la Bible à « Macbeth ». Il a même engendré un genre folklorique : les histoires de fantômes. La croyance aux fantômes fait partie d’un réseau plus large de croyances paranormales connexes, y compris l’expérience de mort imminente, la vie après la mort et la communication spirituelle. La croyance offre du réconfort à de nombreuses personnes – qui ne veut pas croire que les membres de notre famille bien-aimés mais décédés ne prennent pas soin de nous, ou avec nous dans nos moments difficiles ?

Les gens ont essayé (ou ont prétendu) communiquer avec les esprits pendant des siècles ; dans l’Angleterre victorienne, par exemple, il était à la mode pour les dames de la haute société d’organiser des séances dans leurs salons après le thé et les crumpets avec des amis. Des clubs fantômes dédiés à la recherche de preuves fantomatiques se sont formés dans des universités prestigieuses, dont Cambridge et Oxford, et en 1882, l’organisation la plus importante, la Society for Psychical Research, a été créée. Une femme nommée Eleanor Sidgwick était une enquêteuse (et plus tard présidente) de ce groupe et pourrait être considérée comme la femme fantôme originale. En Amérique à la fin des années 1800, de nombreux médiums ont prétendu parler aux morts – mais ont ensuite été exposés comme des fraudes par des enquêteurs sceptiques tels que Harry Houdini.

Ce n’est que récemment que la chasse aux fantômes est devenue un intérêt généralisé dans le monde entier. Cela est dû en grande partie à la série télévisée à succès Syfy « Ghost Hunters », qui a diffusé 230 épisodes et n’a trouvé aucune preuve solide de fantômes.

Le spectacle a engendré des dizaines de retombées et d’imitateurs, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le spectacle est si populaire : le principe est que n’importe qui peut chercher des fantômes. Les deux stars originales étaient des gars ordinaires (des plombiers, en fait) qui ont décidé de chercher des preuves d’esprits. Leur message : vous n’avez pas besoin d’être un scientifique impassible, ni même d’avoir une formation en science ou en investigation. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu de temps libre, d’un endroit sombre et peut-être de quelques gadgets d’un magasin d’électronique. Si vous regardez assez longtemps, toute lumière ou bruit inexpliqué pourrait être la preuve de fantômes.

Ces critères vagues pour les événements fantomatiques font partie de la raison pour laquelle les mythes sur l’au-delà sont plus vivants que jamais.

La science et la logique des fantômes

Une difficulté dans l’évaluation scientifique des fantômes est qu’une variété étonnamment large de phénomènes est attribuée aux fantômes, d’une porte se fermant d’elle-même, à des clés manquantes, à une zone froide dans un couloir, à la vision d’un parent mort.

Lorsque les sociologues Dennis et Michele Waskul ont interviewé des expérimentateurs fantômes pour leur livre de 2016 « Ghostly Encounters: The Hauntings of Everyday Life » (Temple University Press) ils ont constaté que « de nombreux participants n’étaient pas sûrs d’avoir rencontré un fantôme et restaient incertains que de tels phénomènes étaient même possibles, simplement parce qu’ils ne voir quelque chose qui se rapproche du conventionnel image d’un « fantôme ». Au lieu de cela, beaucoup de nos répondants étaient simplement convaincus qu’ils avaient vécu quelque chose d’étrange – quelque chose d’inexplicable, d’extraordinaire, de mystérieux ou d’étrange. »

Ainsi, de nombreuses personnes qui déclarent avoir eu une expérience fantomatique n’ont pas nécessairement vu quelque chose que la plupart des gens reconnaîtraient comme un « fantôme » classique, et en fait, elles ont peut-être eu des expériences complètement différentes dont le seul facteur commun est que cela ne s’expliquait pas facilement.

L’expérience personnelle est une chose, mais les preuves scientifiques en sont une autre. Une partie de la difficulté à enquêter sur les fantômes est qu’il n’y a pas une définition universellement acceptée de ce qu’est un fantôme. Certains croient qu’ils sont des esprits des morts qui, pour une raison quelconque, se « perdent » sur leur chemin vers l’Autre Côté ; d’autres prétendent que les fantômes sont plutôt des entités télépathiques projetées dans le monde depuis notre esprit.

D’autres encore créent leurs propres catégories spéciales pour différents types de fantômes, tels que les esprits frappeurs, les hantises résiduelles, les esprits intelligents et les personnes de l’ombre. Bien sûr, tout est inventé, comme spéculer sur les différentes races de fées ou de dragons : il y a autant de types de fantômes que l’on veut.

Il existe de nombreuses contradictions inhérentes aux idées sur les fantômes. Par exemple, les fantômes sont-ils matériels ou non ? Soit ils peuvent se déplacer à travers des objets solides sans les déranger, soit ils peuvent claquer les portes et projeter des objets à travers la pièce. Selon la logique et les lois de la physique, c’est l’un ou l’autre. Si les fantômes sont des âmes humaines, pourquoi apparaissent-ils vêtus et avec des objets inanimés (vraisemblablement sans âme) comme des chapeaux, des cannes et des robes – sans parler des nombreux rapports de trains, de voitures et de voitures fantômes ?

Si les fantômes sont les esprits de ceux dont la mort n’a pas été vengée, pourquoi y a-t-il des meurtres non résolus, puisque les fantômes sont censés communiquer avec les médiums psychiques et devraient être capables d’identifier leurs assassins pour la police ? Les questions se succèdent – ​​à peu près toute affirmation sur les fantômes soulève des raisons logiques d’en douter.

Les chasseurs de fantômes utilisent de nombreuses méthodes créatives (et douteuses) pour détecter les présences des esprits, y compris souvent des médiums. Pratiquement tous les chasseurs de fantômes prétendent être scientifiques, et la plupart donnent cette apparence parce qu’ils utilisent des équipements scientifiques de haute technologie tels que des compteurs Geiger, des détecteurs de champ électromagnétique (CEM), des détecteurs d’ions, des caméras infrarouges et des microphones sensibles. Pourtant, il n’a jamais été démontré qu’aucun de ces équipements ne détecte réellement les fantômes. Pendant des siècles, les gens ont cru que les flammes viraient au bleu en présence de fantômes. Aujourd’hui, peu de gens acceptent ce peu de tradition, mais il est probable que de nombreux signes pris comme preuves par les chasseurs de fantômes d’aujourd’hui seront considérés comme tout aussi faux et vétustes dans des siècles.

D’autres chercheurs affirment que la raison pour laquelle l’existence des fantômes n’a pas été prouvée est que nous n’avons tout simplement pas la bonne technologie pour trouver ou détecter le monde des esprits. Mais cela aussi ne peut pas être correct : soit les fantômes existent et apparaissent dans notre monde physique ordinaire (et peuvent donc être détectés et enregistrés dans des photographies, des films, des enregistrements vidéo et audio), soit ils ne le font pas. Si des fantômes existent et peuvent être détectés ou enregistrés scientifiquement, alors nous devrions en trouver des preuves tangibles – mais nous ne le faisons pas. Si des fantômes existent mais ne peuvent pas être détectés ou enregistrés scientifiquement, alors toutes les photos, vidéos, enregistrements audio et autres enregistrements prétendus être des preuves de fantômes ne peuvent pas être des fantômes. Avec autant de théories de base contradictoires – et si peu de science appliquée sur le sujet – il n’est pas surprenant que malgré les efforts de milliers de chasseurs de fantômes à la télévision et ailleurs pendant des décennies, aucune preuve tangible de fantômes n’ait été trouvée.

Et, bien sûr, avec le développement récent des « applications fantômes » pour les smartphones, il est plus facile que jamais de créer des images apparemment effrayantes et de les partager sur les réseaux sociaux, ce qui rend la séparation des faits de la fiction encore plus difficile pour les chercheurs fantômes.

Pourquoi beaucoup croient

La plupart des gens qui croient aux fantômes le font à cause d’une expérience personnelle ; ils ont grandi dans une maison où l’existence d’esprits (amicaux) était considérée comme allant de soi, par exemple, ou ils ont vécu une expérience troublante lors d’une tournée fantôme ou d’un repaire local. Cependant, beaucoup de gens croient que le soutien à l’existence des fantômes peut être trouvé dans une science non moins dure que la physique moderne. Il est largement affirmé qu’Albert Einstein a suggéré une base scientifique pour la réalité des fantômes, basée sur la première loi de la thermodynamique : si l’énergie ne peut pas être créée ou détruite mais seulement changer de forme, qu’arrive-t-il à l’énergie de notre corps lorsque nous mourons ? Cela pourrait-il se manifester d’une manière ou d’une autre par un fantôme?

Carol Anne : Bonjour ? À quoi ressemblez-vous? Parle plus fort, je ne t’entends pas ! Poltergeist a aidé à définir une culture paranormale aux États-Unis.

Cela semble être une hypothèse raisonnable – jusqu’à ce que vous creusiez dans la physique de base. La réponse est très simple, et pas du tout mystérieuse. Après la mort d’une personne, l’énergie de son corps va là où l’énergie de tous les organismes va après la mort : dans l’environnement. L’énergie est libérée sous forme de chaleur et le corps est transféré dans les animaux qui nous mangent (c’est-à-dire les animaux sauvages si nous ne sommes pas enterrés, ou les vers et les bactéries si nous sommes enterrés) et les plantes qui nous absorbent. Il n’y a pas d’« énergie » corporelle qui survit à la mort pour être détectée avec les appareils populaires de chasse aux fantômes.

Alors que les chasseurs de fantômes amateurs aiment s’imaginer à la pointe de la recherche sur les fantômes, ils se livrent vraiment à ce que les folkloristes appellent l’ostension ou le déclenchement de légendes. Il s’agit essentiellement d’une forme de théâtre dans laquelle les gens « jouent » une légende, impliquant souvent des fantômes ou des éléments surnaturels. Dans son livre « Aliens, Ghosts, and Cults: Legends We Live » (University Press of Mississippi, 2003), le folkloriste Bill Ellis souligne que les chasseurs de fantômes eux-mêmes prennent souvent la recherche au sérieux et « s’aventurent à défier les êtres surnaturels, les affrontent consciemment forme théâtralisée, puis retour à la sécurité. … Le but déclaré de telles activités n’est pas le divertissement mais un effort sincère pour tester et définir les limites du monde « réel ».

Si les fantômes sont réels et sont une sorte d’énergie ou d’entité encore inconnue, alors leur existence (comme toutes les autres découvertes scientifiques) sera découverte et vérifiée par des scientifiques à travers des expériences contrôlées – et non par des chasseurs de fantômes du week-end errant dans des maisons abandonnées dans l’obscurité tard dans la nuit avec des appareils photo et des lampes de poche.

En fin de compte (et malgré des montagnes de photos, de sons et de vidéos ambigus), les preuves des fantômes ne sont pas meilleures aujourd’hui qu’il y a un siècle. Il y a deux raisons possibles pour lesquelles les chasseurs de fantômes ne parviennent pas à trouver de bonnes preuves. La première est que les fantômes n’existent pas, et que les rapports de fantômes peuvent être expliqués par la psychologie, les perceptions erronées, les erreurs et les canulars. La deuxième option est que les fantômes existent, mais que les chasseurs de fantômes ne possèdent pas les outils scientifiques ou l’état d’esprit pour découvrir des preuves significatives.

Mais finalement, la chasse aux fantômes ne concerne pas du tout la preuve (si c’était le cas, la recherche aurait été abandonnée depuis longtemps). Au lieu de cela, il s’agit de s’amuser avec des amis, de raconter des histoires et de faire semblant de chercher le bord de l’inconnu. Après tout, tout le monde aime une bonne histoire de fantômes.

Ressources supplémentaires

Le Comité d’enquête sceptique encourage la recherche scientifique, l’investigation critique et l’utilisation de la raison dans l’examen des allégations controversées et extraordinaires.

Des expériences suggèrent que les enfants peuvent distinguer le fantasme de la réalité, mais sont tentés de croire à l’existence de créatures imaginaires, selon un article publié dans le British Journal of Developmental Psychology.

Cet article a été mis à jour le 18 juin 2021 par le rédacteur principal de 45Secondes.fr Brandon Specktor.