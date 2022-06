Ils ne me connaissent pas : la série Netflix est-elle basée sur une histoire vraie ?

Netflix

‘Ils ne me connaissent pas’ fait partie des séries du moment sur Netflix en raison de son intrigue et de sa courte durée, mais une partie du public se demande déjà si elle est basée sur une histoire de réalité. C’est comme ça?

© BBCIls ne me connaissent pas : la série Netflix est-elle basée sur une histoire vraie ?

Tu ne me connais pas Soit ils ne me connaissent pascomme il a été intitulé en Amérique latine, est l’une des premières récentes du service de streaming Netflix et elle se positionne déjà comme la troisième série la plus regardée au monde. C’est une fiction de seulement quatre chapitres écrite par Tom Edge et réalisée par Sarmad Masud, qui a réussi à capter l’attention des abonnés avec une histoire émouvante et a amené à se demander : Est-ce basé sur un événement réel ?

Son intrigue suit héros, un jeune homme du sud de Londres accusé de meurtre. L’avocat de l’accusation lui montre des preuves accablantes dans son discours de clôture, mais il décide de raconter sa propre histoire au lieu de la version que son avocat a jugée la meilleure pour lui. C’est là qu’il licencie son représentant légal et plaide non coupable devant le jury, partageant une séquence d’événements très différente qui l’a fait passer d’un vendeur d’auteurs respectueux à être au milieu d’un crime.

+Est-ce que « Ils ne me connaissent pas » est basé sur une histoire vraie ?

La vérité est que ‘Ils ne me connaissent pas Il n’est pas basé sur une histoire vraie, mais sur un roman du même nom écrit en 2017 par Imran Mahmood. De même, il a des éléments pris, puisque l’auteur du livre a étudié le droit et a écrit sur la base de ses expériences dans les couloirs du système juridique britanniquesurtout lorsqu’il a reçu des suggestions d’un client avant la déclaration de clôture d’un procès.

« J’avais un client très brillant et enthousiaste, qui me donnait des idées sur ce qu’il fallait mettre dans le discours, ce qu’il voulait que je couvre. J’étais donc assis là à écrire et à traduire ce qu’il disait en ce que j’allais dire, parce que nous ne pouvions pas le faire comme il le voulait, et évidemment il en était conscient. Et pendant que je l’écrivais, j’ai pensé, et si un accusé devait faire son propre discours ? En quoi serait-ce différent ? Comment ça sonnerait ? Quelles seraient les choses sur lesquelles vous vous concentreriez par rapport aux choses que je trouverais importantes ? »il a pointé Mahmoud à la BBC.

Selon ses propos, l’accusé rassemble de multiples facettes des personnes qu’il a défendues dans son parcours professionnel d’avocat, il était donc inévitable de ne pas le transmettre dans son roman. « Le héros est un homme, un jeune homme, qui vient de milieux assez défavorisés ; il a peu d’éducation, il n’a pas tous les privilèges auxquels beaucoup d’autres personnes pourraient avoir accès. Donc, non seulement il est sous l’emprise de ce désavantage, mais il a aussi sa propre situation personnelle. »il expliqua.

