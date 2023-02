Comment et à quelle heure voir « The Flash » – Saison 9

« Éclair”, la série DC et The CW qui a commencé en 2014, se terminera avec sa neuvième saison, ce qui en fait le spectacle Arrowverse le plus ancien à ce jour. Les derniers chapitres de la fiction développée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns incluent un autre méchant incroyable et le retour de certains des personnages préférés des fans.

Lors d’une conversation avec TVLine, le producteur exécutif Eric Wallace a donné quelques détails sur le neuvième volet. « Vous allez voir beaucoup de clins d’œil à la saison 1, et beaucoup de choses qui n’ont jamais été résolues sont en train d’être résolues. Il s’agit de cadrer la série et de se terminer sur une note très élevée et émotionnelle.”.

Bien sûr, la neuvième saison de « Éclair» mettra en vedette le retour de Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Jon Cor et Brandon McKnight. Quels autres acteurs rejoignent le casting ? Que va-t-il se passer et comment regarder les 13 épisodes ?

Barry Allen et Iris West-Allen dans la saison 9 de « The Flash » (Photo : The CW)

COMME A QUELLE HEURE POUR VOIR LA SAISON 9 DE « THE FLASH » ?

La neuvième et dernière saison de « Éclair» sera présenté en première le mercredi 8 février 2023 à 20h00. (Heure de l’Est) aux États-Unis via The CW.

Selon le précédent accord avec Netflix, la saison complète sort huit jours après la diffusion du dernier chapitre, soit en mai 2023.

COMMENT REGARDER LA SAISON 9 DE « THE FLASH » EN AMÉRIQUE LATINE ?

La saison 9 de « The Flash » sera diffusée en Amérique latine le 22 février via Warner Channel.

COMMENT VOIR « THE FLASH » EN ESPAGNE ?

La première de la dernière saison qui suit l’histoire de Barry n’a pas encore de date en Espagne, mais on sait que les épisodes peuvent être vus sur HBO Max.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 9 DE « THE FLASH »

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 9 DE « THE FLASH » ?

Selon le synopsis officiel de The CW, «après avoir vaincu le Reverse Flash une fois pour toutes, la neuvième saison de «Éclair» reprend une semaine après leur bataille épique. Barry Allen (Grant Gustin) et Iris West-Allen (Candice Patton) se reconnectent et se rapprochent plus que jamais.

Mais lorsqu’un groupe meurtrier de voleurs descend sur Central City dirigé par une nouvelle menace puissante, The Flash et son équipe – Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Meta-Empath Cecile Horton (Danielle Nicolet), la lumière méta-puissante Allegra Garcia (Kayla Compton), le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight) et le voleur cryogénique réformé Mark Blaine (Jon Cor), doivent à nouveau défier des obstacles impossibles pour sauver la situation.”.