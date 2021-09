L’un des protagonistes de Lost revient de retraite

La fin de Perdu Il a été diffusé il y a plus d’une décennie et, au-delà des débats sur ce que cela signifiait pour les fans, il est devenu le début de la fin pour l’un de ses protagonistes. Matthieu renard, chargé de donner vie à Jack Shephard dans la série qu’ils ont développée Jeffrey lieber, Damon Lindelof et JJ Abrams, il n’a pratiquement pas repris le travail après ladite histoire. Sa dernière apparition a été vue en 2015, alors qu’il était l’une des figures du film d’horreur Tomahawk en os.

Cette semaine, il a été confirmé que Renard reprendra le travail dans une production qui sera vue par la plateforme de NBCUniversel, paon. Il s’agit de La dernière lumière, une mini-série inspirée du roman du même nom de Alex Scarrow. La fiction sera la vedette Joanne Froggatt, connue pour son travail sur Downton Abbey. Comme rapporté de Le journaliste hollywoodien, sera de cinq épisodes au total.

L’histoire de La dernière lumière tourne autour Andy Nielson (Renard), un ingénieur pétrochimiste, et sa femme, Hélène (Grenouille). Un voyage au Moyen-Orient aidera Andy réaliser que l’approvisionnement en pétrole est menacé et que cela peut mettre en péril l’ordre mondial. La star de Lost sera également répertoriée en tant que producteur exécutif sur cette histoire.







« La dernière lumière c’est la combinaison parfaite d’une mini-série d’action avec un drame familial captivant au centre. « , assuré Lisa Katz, président du contenu scénarisé chez NBCUniversel. En outre, il a souligné que se développer dans différentes parties de la planète sera un assaisonnement de plus dans une histoire avec laquelle il sera facile de sympathiser. « Nous avons hâte de le partager avec le public de paon« , a-t-il condamné.

Qu’est-il arrivé à Matthew Fox

Bien qu’ayant joué dans l’une des séries les plus importantes de ces dernières années, Matthieu renard il n’a pas pu retrouver un emploi stable. Comme dit, son dernier tournage était un film de 2015, et, comme il l’a expliqué dans une interview avec Journal des hommes en 2012, il avait même envisagé de prendre sa retraite. L’acteur n’a pas vécu à Los Angeles, le centre de la scène des artistes, mais dans l’Oregon.

Cependant, ce ne serait pas la raison principale. En 2012, il a été arrêté pour conduite sous l’influence de substances, un fait pour lequel il était complètement désolé lors d’une interview avec Ellen Degeneres. Mais la situation la plus complexe a été vécue Twitter, lorsqu’un de ses anciens collègues de Perdu il l’accusa sévèrement. Un fan a demandé Dominique Monaghan convaincre Renard de rejoindre le réseau social, auquel l’artiste a répondu : « Il frappe les femmes. Non merci ». Les accusations ont été démenties par Matthieu, mais la publication est toujours visible dans le compte de Monaghan.