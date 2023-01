Paroles et vidéo de la chanson titre de « La Promesa »

La nouvelle série TVE, « La promesse», diffusé par La 1, fait déjà parler de lui depuis sa premièreil y a donc de nombreux détails qui ont retenu l’attention des téléspectateurs, principalement l’intrigue, mais aussi d’autres points qui ont suscité l’intérêt, comme la chanson titre.

Le thème qui accompagne le début de la production espagnole devient très reconnu et accrocheur parmi les téléspectateurs, qui se sont posé quelques questions à ce sujet, comme qui l’a écrit et qui le chante, alors maintenant nous allons donner un peu plus d’informations liée à celle-ci.

QUI CHANTE LA CHANSON PRINCIPALE DE « LA PROMESA » ?

Depuis quelques jours avant le début de la série TVE, on savait que le chanteur Gonzalo Hermida était l’interprète de la chanson et pas seulement, car il s’est également chargé de le composer, démontrant son talent d’auteur-compositeur-interprète.

L’artiste espagnol a assuré que c’était un beau cadeau d’avoir commencé l’année avec la possibilité d’écrire et de chanter la chanson « La promesse », donc il se sent très fier.

« Écrire cette chanson a été un défi, mais cela me semble le plus beau cadeau que la vie puisse me faire pour commencer 2023. Écrire sur ce que nous lâchons et ce que nous gardons quand nous promettons, cela me semble la plus belle chose que peut nous arriver dans la vie, alors je vous promets que c’est fait avec coeur »a-t-il commenté pour RTVE.

Gonzalo Hermida est le chanteur de la chanson titre de « La Promesa » (Photo : Gonzalo Hermida / Facebook)

PAROLES DE LA CHANSON DE « LA PROMESSE »

je ne sais pas si je peux te dire

les choses qui se sont passées depuis que je t’ai vu

les lumières qui ont dansé dans notre jardin

les nouvelles rumeurs dans ton coeur, les murs…

La promesse, il y aura des particules d’amour en mouvement

il y aura des secrets qui ne sortiront jamais

Ce sera aussi beau que le vol d’un avion

La promesse, les adieux ou les lambeaux par terre

même les fleurs danseront à leur manière

funambules entre peur et passion

Nous sommes comme un saut aux trois

nous sommes amour quand tu vis la vie ou la mort

un long chemin à parcourir

dans la promesse tu seras une question de chance

Nous sommes comme un saut aux trois

nous sommes amour quand tu vis la vie ou la mort

un long chemin à parcourir

dans la promesse tu seras une question de chance

LA VIDÉO DE LA CHANSON DE « LA PROMESA »

C’est le début de la série « La Promesa », accompagnée du thème de Gonzalo Hermida.