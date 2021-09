Lars Ulrich a révélé l’amour de sa famille pour la musique de Royal Blood

Fondé en 2011, le duo de rock alternatif Royal Blood, composé du chanteur et bassiste Mike Kerr et du batteur Ben Thatcher, a réussi à s’imposer ces dernières années comme de véritables représentants du genre, notamment après le lancement de leur premier album en 2014, matériau qui a réussi à capter l’attention d’une des grandes légendes du métal.

Lars Ulrich, batteur et membre fondateur de Metallica, a révélé que lui et sa famille « sont tombés amoureux » de la musique des deux jeunes Britanniques, qui ont fait partie de « The Black Album », une vaste compilation de reprises dans lesquelles célèbre les 30 ans de la sortie de « The Black Album ».

En ce qui concerne la reprise de Royal Blood de la chanson « Sad But True », Ulrich a expliqué comment toute sa famille est devenue fascinée par le matériel de ce duo au moment de la sortie de leur premier album. « C’était le groupe et l’album préférés de mes enfants. La première fois qu’ils ont joué à San Francisco, ma femme et moi nous sommes rencontrés et avons vécu ensemble. Nous avons fini par leur faire faire un tour dans les lieux emblématiques ».

Ulrich a également mentionné que son fils aîné avait six reprises de Royal Blood dans le répertoire de son premier groupe. « Ils étaient essentiellement un groupe de reprises de Royal Blood », a-t-il commenté en riant. « Maintenant, lui et son frère ont un groupe à Los Angeles appelé Taipei Houston », a-t-il déclaré.

Ulrich conclut que le groupe de ses fils est pratiquement un duo, c’est pourquoi après si longtemps, Royal Blood continue d’être une partie importante du plaisir musical de la famille. Compte tenu de ces commentaires, le batteur Ben Thatcher a noté que cela fait du bien de savoir qu’il a fait une marque de cette manière à travers sa musique.

« The Metallica Blacklist » est disponible depuis le 22 juillet et présente une grande variété d’artistes, d’Elton John, Miley Cyrus ou Weezer, à certains interprètes de la musique latine tels que Ha-Ash, Mon Laferte, Juanes ou J Balvin.