La mort de 4 personnages de la série que les fans n’ont pas pu supporter

Au-delà de la discussion pour savoir s’il vaut mieux regarder des films que regarder des séries, ou vice versa, s’il y a quelque chose en faveur des productions qui vont au petit écran, c’est l’extension. Les saisons de 10, 12 ou plus de 20 épisodes rendent les fans particulièrement friands de leurs protagonistes. Fans de Game of Thrones, Les morts qui marchent ou Breaking Bad Ils aiment autant les histoires qu’ils voient dans ces productions que les acteurs qui les jouent.

La révélation de l’origine du nom d’Hodor a été très douloureuse pour les fans. (IMDb)



Avec Les Sopranos L’âge d’or de la télévision est né et avec lui apparaissent des productions qui redéfinissent la manière de consommer les fictions. Perdu c’est le point de départ d’une tendance déjà normalisée à regarder des séries et à en discuter sur Internet. Parler constamment de ces histoires et de leurs personnages a également renforcé cette affection que l’on peut ressentir pour le protagoniste de la fiction du moment, et s’il s’agit de morts, il y a quatre séries qui se démarquent pour avoir impacté leurs téléspectateurs.

4 – Lane Pryce dans Mad Men

Les pressions pour le vol étaient trop fortes pour Lane. (IMDb)



Des hommes fous, l’un des premiers grands succès de AMC, est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la télévision moderne. Tant pour la complexité de ses personnages, notamment celle de Don drapier, comme dans sa façon de recréer les années 60. Malgré les vices et les dilemmes constants, Des hommes fous Cela ne semblait pas être une série qui allait jouer avec la vie de ses personnages, jusqu’à ce que le désespoir et les problèmes financiers soient trop pour Lane pryce, qui a fini par pendre dans son bureau.

3 – Glenn sur The Walking Dead

Yeun était dans plus de 80 épisodes de The Walking Dead. (IMDb)



Un péché Breaking Bad, en cas de Les morts qui marchent est en proie à des décès significatifs pour les fans de la série AMC. Sans aller plus loin, les pertes de Lori et Carl ils étaient choquants. Mais aucun d’entre eux n’a été à la hauteur de ce qui est arrivé à Glenn, qui semblait avoir péri sous une horde de zombies dans l’un des rebondissements dramatiques les plus inattendus de la série, pour finir par être victime de la batte de Negan dans l’un des meilleurs débuts de saison de Les morts qui marchent.

2 – Hank Schrader dans Breaking Bad







Les Sopranos cela a également servi à renverser l’idée que les téléspectateurs n’aimaient que les héros et les méchants détestés. Dans le cas d Breaking Bad, cette idée est totalement subvertie de sorte qu’on souhaite à tout prix que Walter White ça se passe bien et quoi Broyeur Hank et la DEA ne peut pas l’attraper. Cependant, il y a quelque chose dans cette histoire personnelle de Hank et son lien familial avec Heisenberg cela a rendu sa perte terrible.

Oui, certains peuvent indiquer la mort de Jeanne comme le plus terrible pour la tension qu’il a généré et comment il a ruiné Jesse. D’autres se souviendront peut-être à jamais de l’explosion qui a laissé sans vie Gus Fring. Mais aucune n’était aussi inattendue et terrible que la scène dans laquelle les néonazis ont assassiné Hank dans le désert. De plus, il a dit au revoir avec une phrase inoubliable pour un désespéré Walter White: « Tu es le gars le plus intelligent que j’aie jamais rencontré, mais tu es trop stupide pour comprendre qu’il l’a décidé il y a dix minutes ».

1 – Le mariage rouge sur Game of Thrones







Les huit saisons de Game of Thrones ils ont des morts à épargner pour les fans, au point que ce n’était pas vraiment une surprise que quelqu’un ait perdu la vie. La série commence avec un adulte qui commet un inceste et jette le garçon qui l’a découvert d’une tour. Tout pouvait arriver dans cette série sans qu’absolument rien n’ait été épargné lorsqu’il s’agissait de montrer des séquences spectaculaires.

Mais, le neuvième épisode de la troisième saison avait une surprise en réserve. « Les Pluies de Castamere » était le chapitre qui a donné la plus choquante des fins, qui est passée à la postérité comme « Le mariage rouge », où Walderfrey embusqué Rob et Catelyn Stark, et assassiné toutes les personnes présentes après s’être senti trahi par l’aîné de la maison austère. Ni l’histoire d’origine de Hodor c’était tellement terrible pour les fans.