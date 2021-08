« Livre de Boba Fett » vaudra la peine d’attendre, selon le réalisateur

Les fans de « Star Wars » ont encore quelques productions liées à la franchise qui préparent leur arrivée fin 2021. L’une d’entre elles est « The Book of Boba Fett », une série exclusive du catalogue Disney + qui prépare sa première pour le mois de décembre et dont son réalisateur et également producteur exécutif, Robert Rodriguez, a anticipé quelques impressions.

Bien que Rodriguez n’ait pas révélé de détails spécifiques sur l’intrigue, il a mentionné qu’elle pourrait dépasser les fantasmes les plus fous des fans de Star Wars. « Je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment, mais il sortira en décembre. Attendez de voir ce qui s’en vient », a commenté le réalisateur lors d’un chat avec Collider.

Votre tête va exploser. C’est tout ce que je peux dire. Je peux en parler autant que je veux, car je sais que je donne plus.

Robert Rodriguez a souvent contribué à Jon Favreau et Dave Filoni en raison de ses rôles de réalisateur dans certains épisodes de « The Mandalorian ». Au cours de son travail avec la franchise Star Wars, le réalisateur utilise souvent la technologie « Volume » d’Industrial Light and Magic, bien qu’il reconnaisse qu’il ne l’utiliserait pas dans ses projets personnels.

Rodriguez souligne que « Volume » peut être très utile lorsqu’il s’agit de retourner constamment à des endroits qui seraient difficiles à parcourir si on voyageait de manière traditionnelle, mais dans le cas de cassettes comme « We Can Be Heroes », où ils se trouvent n’utilisant que certains emplacements dans des séquences de moins de quatre minutes, il est plus pratique d’utiliser un écran vert.

« Le livre de Boba Fett » mettra à nouveau en vedette Temuera Morrison en tant que chasseuse de primes légendaire, qui retrouvera sa place dans la guilde après avoir pris possession de l’ancien palais de Jabba. Il est accompagné de Ming-Na Wen, qui reprendra son rôle de Fennec Shand. La série n’a pas encore de date de sortie officielle.