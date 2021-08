OnlyFans annule sa décision sur l’interdiction de la pornographie et dit qu’il peut continuer à soutenir « tous les genres de créateurs »

Dehner Elektronik Snappy SPE100-24VLP Transformateur pour LED à tension constante 100 W 4.17 A 24 V/DC S009961

enquête 24 V/DC / 4.2 A Tension fixe Puissance 100 W Utilisable en tant qu'alimentation externe ou encastrée Installation possible sur un meuble Étanche à l'eau et à la poussière (IP67) description Alimentation spécialement conçue pour l'éclairage LED La source de courant continu est adapté pour tous les éclairages LED. traits Protection contre les courts-circuits, la surchauffe et la surcharge Boîtier IP67 étanche à l'eau et la poussière fabricant et numéro du fabricant Dehner ElektronikSnappy SPE100-24VLP notes spéciales Informations importantes ! Lors du choix de votre driver de LED / transformateur de LED, veillez à ne pas prendre une puissance trop faible par rapport à votre appareil. Choisissez un driver de LED / transformateur de LED d'une puissance supérieure (env. 33%) en Watts. Pour déterminer la charge du driver de LED, il ne faut pas tenir compte de l'indication de puissance (en Watts) du fabricant mais de la consommation de courant réelle (en Ampères) de la LED. Il faut