« Luis Miguel, la série »: qui est la petite amie russe du ‘Sun’ dans la vraie vie

Dans le premier chapitre de la troisième et dernière saison de « Luis Miguel, la série», Le Soleil du Mexique apparaît dans plusieurs scènes accompagné de sa « petite amie russe » Svetlana, un personnage interprété par Anastasia Sycheva. Mais qui est cette femme dans la vraie vie et quelle est sa véritable histoire ?

En raison des caractéristiques de la Svetlana, il pourrait s’agir de la mystérieuse femme polonaise qui a été photographiée à plusieurs reprises avec le chanteur et qui, selon divers médias, a été la première petite amie officielle de Luis Miguel après sa séparation d’avec Aracely Arámbula en 2013.

A l’époque, l’entourage de l’interprète de « Quand le soleil se réchauffe » assurait qu’il était plus heureux que jamais et qu’il s’agissait de son idylle la plus stable depuis la fin de sa relation avec la mère de ses enfants.

Bien qu’ils aient pris plusieurs photos avec Luismi, l’identité de la femme, qui a ensuite été confondue avec la showgirl polonaise du chanteur, n’a pas été confirmée. Kasia sowinska, apparemment parce qu’ils partageaient le même nom et la même nationalité.

Lors d’un des concerts de 2013, Luis Miguel a donné un baiser romantique à une femme blonde qui était au premier rang. Tel que rapporté par Who à cette époque, le nouvel amour de l’artiste était originaire de Russie, ce qui coïncide avec le personnage qui apparaît dans le premier chapitre de la troisième saison de « Luis Miguel, la série”.

Cependant, d’autres sources ont souligné qu’il était en fait né en Guatemala et était l’un des meilleurs amis de Xuxú, petite amie d’Alejandro Basteri, le frère de Luismi. Mais, Qui est vraiment Kasia Sowinska, la femme qui a été prise pour la petite amie de Luis Miguel ?

Kasia Sowinska et Luis Miguel en 2013, lors d’une journée shopping à Los Angeles. (Photo : Le Groupe Grosby)

QUI EST KASIA SOWINSKA ?

Kasia sowinska est un mannequin, chanteuse, actrice et animatrice polonaise qui a rencontré le chanteur en 2012 lorsque, grâce à ses contacts sur MTV, il a rejoint le groupe de choristes ‘Sun’. Elle a étudié le journalisme et les sciences politiques à l’Université de Varsovie et a travaillé sur MTV en tant que présentatrice et showgirl pour le célèbre groupe The Pussy Cat Dolls.

Après sa célèbre relation avec la chanteuse Edyta Gorniak, qui s’est séparée de son mari pour rechercher le mannequin, Kasia a parlé ouvertement de sa bisexualité dans une interview accordée à l’un des médias polonais.

L’excorista de Luis Miguel il est également apparu dans une édition polonaise du magazine Playboy. De plus, comme le souligne Vanitatis, il entretenait de bonnes relations avec Michelle Salas, fille de Soleil du Mexique.

En 2014, Kasia sowinska Il a annoncé son départ de la chorale de Luis Miguel avec un message sur Instagram. « J’ai passé deux ans et demi en tournée avec Luis Miguel, ce travail est entré dans ma vie comme un miracle, j’ai passé un bon moment, mais il est temps pour un nouveau chapitre de ma vie (…) Je retourne à Los Angeles et je vous tiendrai au courant des nouveautés de ma vie Il est temps d’être avec ma famille et avec les gens que j’aime », a-t-il écrit.