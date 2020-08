Ubisoft va changer le nom de Gods & Monsters, sa nouvelle IP

Bien que maintenant il puisse sembler qu’un monde entier est passé, il y a un peu plus d’un an l’E3 a eu lieu et lors de la célébration de l’événement, Ubisoft a présenté une toute nouvelle IP: gods et monstres. Ce nouveau titre nous met dans la peau d’un héros qui doit affronter différentes créatures de la mythologie grecque dans une aventure familiale dans le plus pur style Breath of the Wild.

La sortie du jeu était initialement prévue pour février de cette année, mais elle a été retardée comme d’autres jeux d’entreprise et a depuis été complètement ostracisée. En juin, nous vous avons dit qu’Ubisoft avait décidé de revoir le jeu et d’en modifier de nombreux aspects, dont son nom. Maintenant, nous savons que les dieux et les monstres peuvent en effet avoir un nom totalement différent.

Immortels: Fenyx Rising, nouveau nom pour Gods & Monsters

Depuis le portail Gematsu, ils rapportent qu’à Taiwan, un jeu pour Ubisoft appelé Immortels: Fenyx Rising, et que cela atteindrait PC et Xbox One. Hormis le fait que la société n’a annoncé aucun type de jeu vidéo dans le passé avec ce nom, nous devons prendre en compte que le protagoniste de Gods and Monsters s’appelait Fenyx, donc c’est plus que probable que le jeu sera effectivement renommé.

Pour le moment, nous n’avons pas de confirmation officielle à cet égard de la part d’Ubisoft, mais compte tenu de cette note de l’organisme taïwanais, il est probable que l’annonce aura lieu dans les semaines à venir. De Xbox Generation, nous vous dirons toute l’actualité de cette nouvelle IP, en attendant nous vous laissons la bande-annonce de son annonce: