Jeepers Creepers: Reborn Teaser Trailer ressuscite une légende de l’horreur

Screen Media Films a sorti le premier teaser de Jeepers Creepers: Reborn. La quatrième tranche de la Jeepers série de films d’horreur, la dernière suite est écrite par Sean Michael Argo et réalisée par Timo Vuorensola. La bande-annonce du premier aperçu est très brève, mais elle contient beaucoup d’action en seulement 15 secondes. Vous pouvez regarder les images ci-dessous.

Un synopsis de l’intrigue pour le film a déjà été publié. Il se lit comme suit : « Le film se déroule alors que le festival Horror Hound organise son tout premier événement en Louisiane, où il attire des centaines de geeks, de monstres et de fans d’horreur purs et durs de partout. Parmi eux se trouvent le fanboy Chase et sa petite amie Laine, qui est forcée de l’accompagner. Mais à l’approche de l’événement, Laine commence à ressentir des prémonitions inexpliquées et des visions troublantes associées au passé de la ville, et en particulier à la légende locale/mythe urbain The Creeper. Alors que le festival arrive et que le sang- Le divertissement imbibé devient frénétique, Laine pense que quelque chose de surnaturel a été invoqué… et qu’elle est au centre de tout cela. »

Une déclaration publiée par Screen Media lors de l’annonce du film a ajouté: « Aussi excités que nous soyons, nous savons que les fans seront encore plus ravis (et refroidis) de retourner dans le monde du Creeper, maintenant avec une vision beaucoup plus effrayante de réalisateur Timo Vuorensola, qui est la personne idéale pour relancer cette franchise. »

Évoquer une « vision beaucoup plus effrayante » fait référence à l’ajout d’un nouveau directeur pour prendre les rênes de la franchise. Les trois premiers films ont été réalisés par Victor Salva, culminant avec 2017 Jeepers Creepers 3. Salva, dont l’histoire bien connue d’abus sexuels a suscité un grand contrecoup pour son implication continue dans la série, n’est pas impliqué dans Jeepers Creepers : Reborn. L’idée de ce nouvel opus est de lancer une nouvelle trilogie sans Salva attaché.

Seth Needle est producteur exécutif Jeepers Creepers : Reborn pour les médias d’écran. Jamie R. Thompson, Terry Bird, David Nagelberg, Danny Zamost, Michael Musante, Lee Broda, Matthew Kurtain, Karey Kurtain, Alastair Burlingham, Gary Raskin, Elizabeth Primm, Suraj Gohil, Mark Mariani, Janelle Mariani, Galen Rasmussen et Shannon Chandler sont également producteurs exécutifs. Jake Seal et Michael Ohoven produiront.

Les Jeepers La série a commencé avec la sortie du film original en 2001. Elle raconte l’histoire d’une créature démoniaque appelée The Creeper qui terrorise une paire de frères et sœurs assez malchanceux pour tomber sur lui. The Creeper revient pour attaquer un bus scolaire rempli d’adolescents dans la suite de 2003 Jeepers Creepers 2, et même si ce n’était pas un succès auprès des critiques, c’était quand même un grand succès au box-office.

Jeepers Creepers 3 est arrivé en 2017 avec Jonathan Breck reprenant son rôle de The Creeper. La star de cinéma originale Gina Philips est également revenue pour un caméo en tant que Trish Jenner. Il n’a pas reçu un accueil très chaleureux lors de sa sortie en salles pendant une seule journée, en partie à cause de la controverse liée à l’implication de Victor Salva. Le nouveau film sera essentiellement traité comme un redémarrage complet avec l’espoir apparent de sauver la franchise en poursuivant sans Salva.

Jeepers Creepers : Reborn sortira en 2022.

