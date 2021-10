La saison 2 de The Witcher contiendrait des scènes de sexe controversées avec Geralt et Triss

Netflix travaille déjà sur un 3ème saison la série à succès Le sorceleur commencé alors que les nombreux fans fébrilement le La saison 2 commence le 17 décembre attendons avec impatience le service de streaming. Maintenant, fais-en un nouveau Fuite sur l’intrigue des nouveaux épisodes Sorceleur Geralt de Rivia (Henry Cavill) et le Sorcière Triss Merigold (Anna Shaffer) le tour.

La série est connue pour être basée sur la vaste La saga du sorceleur de l’auteur du livre Andrzej Sapkowski, qui a également servi de modèle pour le bien-aimé Série de jeux de sorceleur par CD Project. Contrairement aux livres, les jeux prennent quelques libertés et changent un peu l’histoire. Maintenant, la question est, comment meurt la série Relation entre Geralt et Triss va traiter ?

Que faire de la fuite ?

Une fuite qui vient d’être publiée fournit une réponse possible : selon cela, la 2e saison devrait en être une scène de sexe controversée avec Geralt et Triss sur Kaer Morhen tandis que Geralt est toujours dans l’ignorance du sort de Yennefer et pense qu’elle a été tuée près de Sodden.

C’est du moins ce que disent les collègues américains par ailleurs bien informés de Renseignement redanien ont expérimenté. Ainsi, la représentation de la relation entre Geralt et Triss dans la série diffère de celle des livres et des jeux. La rumeur et la fuite seront révélées au début de la deuxième saison à la fin de l’année.

Anna Shaffer dans le rôle de Triss © Netflix – « The Witcher »

Triss et Geralt dans les livres et les jeux

Dans les livres Triss est une bonne amie de la sorcière Yennefer, qui a une histoire d’amour avec Geralt. Triss est une bonne amie de Geralt et est malheureuse amoureuse du sorceleur. Mais à part une histoire d’amour éphémère, Geralt ne peut pas rendre ses sentiments.

Dans les jeux encore une fois, Geralt a perdu la mémoire et ne se souvient plus d’une relation avec Triss. Ce fait est l’occasion pour Triss de gagner le cœur de Geralt. Cependant, les circonstances extérieures rendent difficile pour Triss de le convaincre. De plus, Triss doit s’affirmer face à un rival : le docteur Shani. Si Geralt se décide pour Triss, elle l’accompagnera une partie du chemin dans les hauteurs glacées. Cependant, l’intrigue des jeux vidéo laisse ouverte la manière dont la relation de Geralt avec Triss se développera à la fin.

Witcher Saison 2 de décembre sur Netflix

La saison 2 de « The Witcher » continue 17 décembre avec nouveaux épisodes sur Netflix et est directement lié aux événements de la première saison.

L’histoire réunit pour la première fois le sorceleur Geralt von Rivia (Henry Cavill) avec la princesse Ciri (Freya Allan) et le magicien Yennefer (Anya Chalotra) et mène de nombreux nouveaux personnages a : Kim Bodnia comme Vesemir, Yasen Atour comme Coen, Paul Bullion comme Lambert, Basil Eidenbenz comme Eskel, Aisha Fabienne Ross comme Lydia, Kristofer Hivju comme Nivellen, Agnes Bjorn comme Vereena et Mecia Simson comme Francesca.

Ici tu peux nouveau trailer pour la saison 2 revoir: