Lucy Liu répond aux rumeurs de conflits avec ses co-stars de Charlie’s Angels

Lucy Liu reviendra bientôt au grand écran dans un rôle d’action dans Shazam ! Fureur des Dieux. Mais il ne fait aucun doute que son œuvre la plus mémorable en tant que femme d’armes sera toujours celle d’Alex Munday dans la première adaptation cinématographique de les anges de Charlieoù elle partageait la vedette avec deux autres grandes stars de l’époque : Drew Barrymore et Cameron Diaz.





Le film est basé sur la série télévisée des années 1970 du même nom et suit Natalie Cook, Dylan Sanders et Alex Munday, trois femmes talentueuses, dures et attirantes qui travaillent comme détectives privés pour un millionnaire invisible nommé Charlie (exprimé par John Forsythe). Charlie utilise un haut-parleur dans ses bureaux pour communiquer avec les anges, et son assistant Bosley (Bill Murray) travaille directement avec eux si nécessaire.

FILM VIDÉO DU JOUR

Malgré le fait que de nombreuses années se sont écoulées, plus de 20 en fait, depuis le premier volet de la saga, les rumeurs sur sa relation avec ses co-stars sont toujours d’actualité, la plupart indiquant que les actrices ne s’entendaient pas du tout. Dans une récente conversation avec le magazine People, Liu a fait référence à ces commentaires :

« Ce que j’aime dans cette relation, c’est que tant de gens l’ont niée et ont créé ces rumeurs selon lesquelles nous nous disputions et que nous ne nous entendions pas. Mais, en fin de compte, ce que je pense que les gens manquent, c’est que les femmes puissent s’entendre. De plus, elle s’est efforcée de briser les préjugés dans l’industrie que les femmes combattent toujours : « Nous n’avons pas à continuer l’idée que les femmes se battent pour des chats. Et maintenant, nous voyons avec le mouvement #MeToo, toutes ces choses se produire, et cela brise et brise en quelque sorte ces vieux préjugés.





Le rôle de Lucy Liu dans Shazam ! Fureur des Dieux

Images Sony

Dans Shazam ! Fureur des Dieux, Liu joue Kalypso, l’une des filles d’Atlas avec Hespera d’Helen Mirren et Anthea de Rachel Zegler. Les Déesses sont apparues sur Terre avec l’idée de récupérer un pouvoir qui leur a été volé, et ne s’arrêteront pour rien ni personne, mettant tout ce qui les entoure en danger.

Billy Batson d’Asher Angel et Zachary Levi vont devoir se dresser contre eux rejoints par sa famille surpuissante afin de les empêcher de détruire le monde entier dans la suite tant attendue du film de 2019.

Outre les trois méchants et le héros titulaire, le film verra les retours de Jack Dylan Grazer et Adam Brody dans le rôle de Freddy ; Faithe Herman et Meagan Good dans le rôle de Darla; Ian Chen et Ross Butler dans le rôle d’Eugene; Grace Fulton comme Maria; Jovan Arman et DJ Chair comme Pedro ; Marta Milans et Cooper Andrews.