El Muerto, un film avec Bad Bunny, pourrait retarder sa date de sortie

Le producteur images sony Il semble que cela retardera la première de »Le mort », son prochain film dans l’univers de Spider-Man qui mettra en vedette Mauvais lapin. Selon de nouveaux rapports, Sony modifierait la première de la bande prévue pour le 12 janvier 2024.

Pour le moment, Sony n’a pas confirmé le changement de date de sortie, mais auparavant, cela s’est déjà produit avec d’autres de ses productions basées sur la franchise Spider-Man, telles que »Madame Web » et »Kraven the Hunter » , dont ils ont également subi un retard dans leurs dates de sortie d’origine.

»El Muerto » sera un film réalisé par Jonas Cuaronavec un scénario écrit par Gareth Dunnet-Alcocer. L’histoire suivra Juan-Carlos Estrada Sanchez / El Muerto, un luchador qui a hérité de son père un masque magique qui lui confère une force et une endurance surhumaines.

Au moment de l’annonce de la bande, il a été confirmé que le rappeur Benito Antonio Martínez Ocasio, mieux connu sous le nom de Bad Bunny, jouerait dans le film, étant le premier super-héros latino Marvel à avoir son propre film. Dans une interview, Bad Bunny a exprimé son enthousiasme à l’idée de faire partie de » El Muerto ».

« La façon dont je suis, la façon dont je travaille, je suis très fier, très heureux pour ce personnage, cette opportunité d’être le premier Latino », a déclaré Ocasio. »Il ne s’agit pas de ‘Je vais être le premier Latino à jouer un rôle’, il s’agit du premier personnage principal Latino, c’est ce qui est important. C’est donc une chose énorme, et ça va être épique. Je sais que les gens seront fiers de mon travail. »

Après le succès de la trilogie »Spider-Man » avec Tom Holland et les films »Venom » mettant en vedette Tom HardySony Pictures cherche à étendre son propre univers Spider-Man, en développant divers projets basés sur les personnages de bandes dessinées du personnage.

À la fin de cette année, le film tant attendu »Kraven the Hunter » sera publié, qui mettra en vedette Aaron Taylor Johnson en tant que méchant préféré des fans. Puis il sera suivi de »Madame Web », avec dakota johnsonbasé sur le personnage créé par Denny O’Neil et John Romita Jr. sur une femme paralysée avec des capacités de clairvoyance et de télépathie.

Comme le changement de sa date de sortie n’a pas été confirmé pour le moment, »El Muerto » sortira en salles le 12 janvier 2024.