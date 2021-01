Renault réduira ses coûts fixes de 3000 millions d’euros et ses coûts variables de 600 euros par véhicule

Elle profitera de sa «force et compétitivité» en Espagne pour mener à bien son nouveau plan stratégique

Le PDG du groupe automobile Renault, Luca de Meo, a présenté ce jeudi le nouveau plan stratégique du consortium français «Renaulution», qui vise à réorienter la stratégie de la firme vers la création de valeur et moins de volume.

Comme indiqué, Renault entend réduire ses coûts fixes de 2500 millions d’euros jusqu’en 2023, tandis que d’ici 2025, il s’attend à ce qu’ils aient été réduits jusqu’à 3000 millions, un chiffre supérieur à celui annoncé en mai dernier, lorsqu’il avait annoncé que le constructeur diminuerait ses dépenses en 2150 millions jusqu’en 2023.

Par ailleurs, le groupe français entend également baisser ses coûts variables et se fixe comme objectif d’améliorer le coût par véhicule de 600 euros d’ici 2023, car il entend «imposer une stricte discipline des coûts» et se concentrer sur la création de valeur et non dans la course au volume.

Ainsi, Renault prévoit de réduire sa capacité industrielle et de passer de 4 millions d’unités en 2019 à quelque 3,1 millions d’unités en 2025, soit 200 000 unités de moins que celles annoncées déjà en mai.

Pour y parvenir, Renault se concentrera sur plusieurs mesures, comme la rationalisation des plates-formes de ses modèles et moteurs, passant de six à trois bases, avec 80% des volumes du groupe créés sur trois plates-formes de l’alliance Renault-Nissan. Mitsubishi et huit à quatre familles de motorisations.

La firme entend réduire ses investissements et ses dépenses en recherche et développement d’environ 10% de son chiffre d’affaires à moins de 8% en 2025 dans le monde.

ESPAGNE

Dans la présentation de sa nouvelle «feuille de route» pour les prochaines années de la firme française, De Meo a souligné la nécessité d’orienter la présence internationale du consortium vers des marchés à forte marge bénéficiaire, comme l’Amérique latine, l’Inde et la Corée. Sud.

Concernant ses usines espagnoles, le PDG de Renault a souligné l’importance de profiter de la «force et de la compétitivité» de l’entreprise en Espagne pour mener à bien son nouveau plan stratégique «Renaulution». Il fera de même au Maroc, en Roumanie et en Turquie, où il a également un haut niveau de compétitivité. Pour sa part, en Russie, il vise à créer plus de synergies.

En Espagne, la marque française compte quatre usines qui emploient environ 11 000 personnes. Deux d’entre eux sont dédiés à la production de véhicules, situés à Valladolid et Palencia, un aux moteurs, à Valladolid, tandis que son usine de Séville assemble des boîtes de vitesses.

PHASES

Ce plan stratégique sera structuré en trois phases qui seront lancées en parallèle. Le premier, appelé «Résurrection», se déroulera jusqu’en 2023 et se concentrera sur la récupération de la marge et la génération de liquidités.

La seconde, «Rénovation», se poursuivra jusqu’en 2025 et conduira au renouvellement et à l’enrichissement des gammes de modèles, contribuant à la rentabilité des marques. La dernière phase, «Révolution», débutera en 2025 et orientera le modèle économique du groupe vers la technologie, l’énergie et la mobilité, faisant de Renault un pionnier de la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité.

Parmi ses objectifs financiers, Renault vise à atteindre plus de 3% de marge opérationnelle avec environ 3 milliards d’euros de cash flow libre entre 2021 et 2023. D’ici 2025, le groupe table sur une marge opérationnelle d’au moins 5%, avec 6.000 millions d’euros de cash-flow cumulé et augmenter le résultat opérationnel de la voiture d’au moins 15 points par rapport à 2019.

«Le plan de Renaulution consiste à faire passer l’ensemble de l’entreprise du volume à la valeur. Plus qu’un changement radical, il s’agit d’une transformation profonde de notre modèle d’affaires. Nous avons établi une base solide et saine pour notre performance. Nous avons simplifié nos opérations, en commençant avec l’ingénierie, ajuster notre taille si nécessaire », a souligné De Meo.

Cette nouvelle organisation et offensive produit axée sur la valeur améliorera la tarification et la combinaison de modèles.

Par marque, Renault incarnera la modernité et l’innovation à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie automobile, dans les services d’énergie, de technologie et de mobilité par exemple. Dans le cadre de cette stratégie, l’entreprise augmentera son mix de segments via une offensive sur le segment C et renforcera sa position en Europe.

Dacia et Lada continueront de proposer des produits abordables, basés sur des technologies éprouvées et destinés aux clients en quête de «shopping intelligent» en remontant la gamme vers le segment C.

Alpine réunira les modèles Alpine, Renault Sport Car et Renault Sport Racing dans une nouvelle entité mondiale entièrement dédiée au développement de voitures de sport exclusives et innovantes. Elle deviendra également une entreprise 100% électrique et développera également une voiture de course électrique de nouvelle génération avec Lotus.

Mobilize sera une nouvelle entité commerciale ayant pour objectif de développer de nouvelles sources de profit des services de mobilité et de données énergétiques, en faveur des utilisateurs de véhicules, et vise à générer plus de 20% des revenus du groupe de ici jusqu’en 2030.

