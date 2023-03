Où voir Tár, le film de Cate Blanchett nommé aux Oscars 2023

in

Oscars 2023

Le soir des Oscars 2023, Tár sera l’un des films centraux pour ses nominations. Où peut-on le voir maintenant ?

© IMDbOù voir Tár, le film de Cate Blanchett nominé aux Oscars 2023.

Les Oscars 2023 ils célébreront le meilleur de l’industrie cinématographique qui est arrivé au cours de la dernière année et nous avons plusieurs films qui ont été établis avec leurs nominations, mais cette fois nous nous concentrerons sur le goudron. Il s’agit du long métrage écrit et réalisé par Champ de Todd qui a remporté six nominations, dont celle de la meilleure actrice pour son rôle principal Cate Blanchette. Où pouvez-vous voir?

Synopsis officiel : « Tár est au sommet de sa carrière, se préparant pour le lancement d’un livre et la direction en direct très attendue de la Cinquième Symphonie de Mahler. Au cours des semaines qui suivent, sa vie commence à se dérouler d’une manière singulièrement moderne. Le résultat est un examen cinglant de pouvoir, son impact et sa pérennité dans la société d’aujourd’hui ».

+Où voir Tár, le film nominé aux Oscars 2023

Le film est sorti en octobre 2022 aux États-Unis, plusieurs mois se sont donc écoulés. Étant une production distribuée par Universal Pictures, elle est actuellement sur le service de streaming Peacock dans le pays nord-américain. Cependant, cette plateforme n’est pas disponible dans le monde entier. Donc, en Amérique latine et dans d’autres pays, vous pouvez actuellement voir le goudron dans les salles uniquement.

Bien que l’on s’attende à ce que des films tels que Partout, tout à la fois, les Banshees d’Inisherin soit À l’Ouest, rien de nouveauil pourrait y avoir une surprise du côté de le goudron faisant également partie des meilleures nominations. Parmi les six catégories, il occupe les suivantes: Meilleur film, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleure photographie et Meilleur montage.

Cate Blanchette est la protagoniste lorsqu’elle joue Lydia Tár, mais elle n’est pas seule, puisqu’elle est accompagnée d’un casting composé de : Nina Hoss, Noémie Merlant, Mark Strong, Sam Douglas, Sydney Lemmon, Murali Perumal, Diana Birenyte, Vivian Full et Amanda Blake, entre autres. En plus de la reconnaissance de la Hollywood Academy, les critiques lui ont également donné une approbation positive : 90 % sur Rotten Tomatoes et 92/100 sur Metacritic.

