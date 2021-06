« Jurassic World: Dominion » sera l’aboutissement de six films

Après le grand succès présenté avec « Jurassic World » et son absence lors de sa suite « Fallen Kingdom », le réalisateur Colin Trevorrow s’apprête à réaliser une nouvelle fois la saga Jurassic avec « Jurassic World : Dominion », un film qui touchera le public en l’été 2022 et qui, selon le réalisateur, représente l’aboutissement d’une saga de six films débutée en 1993.

Steven Spielberg a captivé le public avec « Jurassic Park », un film devenu une référence dans le cinéma d’aventure, qui a poursuivi sa narration en 1997 avec « The Lost World : Jurassic Park », emmenant à nouveau le public à l’Isla Sorna avec « Jurassic Park III » en 2001 sous la direction de Joe Johnston.

Malgré le fait que chaque film dans le monde de « Jurassic Park » ait eu des réponses différentes de la part des critiques spécialisés, il va sans dire que le grand succès économique de chaque sortie a été plus que suffisant pour qu’Universal Pictures étende davantage la franchise avec le » Trilogie Jurassic World ».

Dans une conférence avec Entertainment Weekly, Trevorrow reconnaît que le plus grand défi pour prendre les commandes de « Dominion » était de pouvoir raconter la bonne histoire pour servir de point culminant à six films.

Ceci est une confirmation des déclarations de Trevorrow à EW dans lesquelles il décrit « Dominion » comme « la fin d’une histoire qui a été racontée ». « Quand vous arrivez à la fin de la trilogie Jurassic Park, l’histoire complète de ces trois films ne peut pas être claire car ils sont plus épisodiques dans la façon dont ils sont racontés », a-t-il déclaré.

Trevorrow pense que lorsqu’ils auront fini de regarder « Dominion », le public pourra remarquer à quel point l’histoire a progressé par rapport à la première trilogie et comment elle a affecté les événements qui se produisent dans cette nouvelle histoire.

L’anticipation de « Jurassic Park: Dominion » vient dans une plus large mesure du retour de Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill dans leurs personnages respectifs de la trilogie originale « Jurassic Park », qui ne se limiteraient pas à leur simple camée, comme ils ont indiqué qu’ils auront du poids dans l’intrigue.

Ils rejoignent Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, stars de cette nouvelle trilogie qui mettra en vedette Omar Sy, Justice Smith, Jake Johnson, BD Wong et Mamoudou Athie, DeWanda Wise et Campbell Scott. Sa première est prévue pour le 10 juin 2022.