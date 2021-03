Lucifer: tout sur la deuxième partie de la saison 5

Avec l’arrivée de Lucifer à votre catalogue, Netflix a réussi à sortir du mélodrame typique qui prévaut dans sa série. De loin, l’histoire qui a Tom Ellis comme protagoniste est la seule capable de montrer le diable sous un autre angle: eh bien, chercher l’amour et rendre justice.

Tom Ellis et Lauren German dans leurs rôles de Lucifer et Decker. Photo: (IMDB)



La vie du fils de Dieu le plus rebelle est un succès dans le géant du streaming, mais on ne sait rien de sa poursuite depuis plus de sept mois. Comme il est arrivé à plus d’une série, de la production, ils n’ont pas pu terminer le tournage des épisodes et ont pu créer la cinquième partie avec seulement huit chapitres.

Cependant, malgré le fait qu’il n’y a toujours pas de nouvelles de la deuxième partie de la cinquième saison, depuis Netflix ils ont déjà annoncé le renouvellement d’un sixième. En fait, à l’heure actuelle, les prochains chapitres à paraître ont déjà été filmés, il ne reste que sa première et, par conséquent, le casting est en train de filmer sa dernière saison.

De quoi parle la deuxième partie de la cinquième saison?

Dans le dernier épisode de la première partie, Lucifer, Amenadiel et Miguel se sont battus de manière dangereuse puisqu’ils sont trois anges dans un monde humain. C’est pourquoi leur père, Dieu, décide de les arrêter et de leur parler, mais cette fois pas en tant que voix off, mais en apparaissant physiquement.

Amenadiel et Lucifer. Photo: (IMDB)



À tel point que David Woodside, l’acteur qui joue Amenadiel, a expliqué à TVLine l’impact de cette nouvelle apparition dans la série. « Quand Dieu vient, il provoque beaucoup de chaos. Nous revenons littéralement en arrière deux secondes après où nous nous sommes arrêtés et Amenadiel se sent totalement humilié que son père le voie se comporter de cette façon« , a-t-il souligné.

De plus, l’interprète du fils aîné de Dieu a assuré que les nouveaux épisodes seront un tourbillon pour l’intrigue de la série. De son côté, Joe Henderson, le scénariste de la bande, a confié à Collider la fin des chapitres restants: «Lorsque la seconde moitié du cinquième opus sera publiée, je pense que les gens vont voir à quel point toute la saison s’harmonise. C’est un beau puzzle».