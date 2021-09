Charlie Cox ne veut pas gâcher ses chances dans le MCU

L’arrivée imminente de « Spider-Man: No Way Home » dans les salles en décembre a ravivé certaines théories des fans de Marvel sur l’intégration possible de certains personnages qui, à ce jour, espèrent son retour.

L’un de ces personnages est Matt Murdock / Daredevil, qui jouit toujours d’une grande popularité après les trois saisons à succès de sa série Netflix sous l’interprétation de Charlie Cox, qui à ce jour nie fermement sa participation au film attendu MCU, ceci afin de ne pas ruiner toute possibilité réelle de rejoindre la franchise.

Cox a été occupé à promouvoir « KIn », sa nouvelle production pour AMC +. Lors de ses conférences de presse virtuelles, l’acteur a préféré s’abstenir de tout commentaire qui pourrait affecter son éventuelle relation avec Marvel Studios. « Ma réponse est ‘Pas de commentaire.’ Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais vraiment pas. »

« De plus, s’il y a une opportunité pour que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement risquer ces possibilités parce que les gens sont très conscients de Marvel, peut-être qu’ils voient ces choses ou écoutent ce que je dis et peut-être que influences », a noté Cox.

Charlie Cox est vraiment conscient de la passion des fans de sa série, il est donc vraiment touché par le soutien qu’il a reçu à travers les campagnes virales exigeant son retour de Marvel Studios.

L’année dernière a été un tournant dans le retour possible de « Daredevil » sur les écrans. Les droits du personnage sont revenus à Marvel, il offre donc un espace pour son éventuel renouvellement chez Disney+, un scénario que Kevin Feige, président de Marvel Studios, n’a pas totalement écarté. Vincent D’Onofrio, en charge de jouer Kingpin, a également montré son intérêt au cas où le MCU aurait besoin de son personnage.