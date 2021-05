« Vikings »: 10 choses à savoir sur Torvi, l’un des personnages les plus appréciés de la série

Au « VikingsTorvi est une jeune fille bouclier et ancienne épouse de Jarl Borg. Après la mort de Jarl Borg, par Ragnar, et la naissance de son fils Guthrum, Torvi épouse le violent Erlendur. Des années plus tard, Torvi tue Erlendur et se rend à Kattegat avec son troisième mari, Bjorn ironside. Torvi et Bjorn ont deux enfants ensemble, un fils, Hali, et une fille, Asa.

Après avoir décidé d’un commun accord de mettre fin à leur mariage avec Bjorn, se mariera avec Ubbe, le plus jeune demi-frère de Bjorn avec qui elle est devenue plus tard chrétienne à la demande du roi Alfred forger une alliance avec le royaume de Wessex. Il a plus tard un fils avec Ubbe appelé Ragnar en l’honneur du père de Ubbe.

Torvi C’est une jeune femme aimante, belle, intelligente et volontaire. Bjorn décrit qu’il a une nature sauvage qui ne peut pas seulement être contenue, et Bjorn Il dit aussi que c’est ce qu’il aime et admire chez elle. Torvi elle est très protectrice envers ceux qu’elle aime même prête à aller jusqu’à tuer, elle l’a montré en tuant son deuxième mari Erlendur.

Torvi est un personnage préféré des fans dans « Vikings« , avec un arc de caractère fort et un scénario convaincant. Tout au long de la série, elle se transforme d’une reine impuissante et abusée en une guerrière indépendante et puissante. Torvi c’est autour de la saison deux à la saison six et change un peu au cours de celle-ci. Il y a beaucoup de choses dont les fans peuvent ne pas se souvenir à propos de ce personnage complexe.

10 CHOSES QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR TORVI DE «VIKINGS»

10. Rollo lui a sauvé la vie

Sorti en 2013, « Vikings » s’est rapidement fait un nom. (Photo: Netflix)

Dans la deuxième saison, les hommes de Ragnar, inclus Rouleau Oui Floki, ils attaquent et battent Jarl Borg en représailles à leur invasion antérieure de Kattegat. Les hommes se tournent vers Torvi, elle est très enceinte et ils semblent également prêts à lui faire du mal. Rouleau, cependant, empêchez-les de blesser Torvi et son enfant à naître. Oui ok Rouleau Il peut être cruel et vicieux, dans cette scène, il montre sa capacité à faire preuve de miséricorde.

9. Votre premier mari a gardé le crâne de son ex-femme

« Vikings » a tout pour plaire. Entre trahisons, meurtres, tortures et autres histoires d’amour, la série crée des sensations à chaque nouvel épisode. (Photo: Netflix)

Peut-être Jarl Borg Je n’étais pas un mari aussi violent que Erlendurmais il était encore loin d’être sain d’esprit. Il a gardé le crâne de sa défunte épouse et l’a consulté sur des questions importantes. Cela devait sembler morbide et contre nature, même dans la culture viking violente. Cependant, Torvi il a enduré ses pitreries macabres et lui a été fidèle jusqu’à sa mort.

8. Elle a tué son deuxième mari

Ragnar, le héros de Kattegat qui a tenté de conquérir le plus de terres possible. (Photo: Netflix)

Un tournant important pour le personnage de Torvi vient quand il prend la décision importante de tuer Erlendur. Elle a essayé d’arrêter plus tôt, mais Erlendur il avait toujours un moyen de la maintenir soumise, généralement en menaçant son fils unique. Lorsque Erlendur menace à nouveau son fils et essaie de la forcer à tuer Bjorn, elle le tue et se libère. Erlendur il était l’un des personnages les plus détestés de la série « Vikings ».

7. Elle a 20 ans de plus qu’Ubbe

Torvi, par exemple, est l’une des femmes les plus aimées des fans de la série Vikings. Et ce, grâce à son caractère fort et à son histoire fascinante. (Photo: Netflix)

Un trou d’intrigue possible que les fans aiment souligner est l’âge de Torvi. Quand elle est présentée comme l’épouse de Jarl Borg, les fans supposent que vous avez au moins 18 années. Cela signifie que quand il est né Ubbe il a déjà 20 ans. Même si Torvi il était beaucoup plus jeune quand il s’est marié Jarl Borg, vous devez avoir au moins 16 ans de plus que Ubbe.

Quand tu te maries Ubbe et ayez votre enfant, Torvi Vous ne pouvez pas avoir moins de 36 ans et vous pouvez en fait avoir plus de 40 ans. Bien que cela soit possible, cela a l’air génial pour ce qui aurait été assez ancien à l’ère des Vikings. Il est également peu probable qu’il se marie et ait des enfants à cet âge. Les fans ont noté que si les hommes de la série vieillissent visiblement, les femmes des Vikings semblent éternellement jeunes.

6. Elle n’a pas toujours été une guerrière

Tout au long de la série, elle se transforme. Et c’est avec une immense joie que les téléspectateurs assistent à sa transition. (Photo: Netflix)

Alors que le dernier Torvi vu beaucoup de sang et de bataille, parmi les premiers Vikings, Torvi ils n’étaient nulle part près du guerrier qu’elle est finalement devenu. Dans l’épisode où son mari, Erlunder, essaie de tuer Bjorn, ils lui donnent une arbalète et disent: «Personne ne s’attend à ce que vous puissiez tirer correctement, mais si vous vous approchez suffisamment, vous ne pouvez pas manquer. «

Torvi il ne devient écuyer et soldat que plus tard dans la vie. Sa grande loyauté et son admiration pour la mère de Bjorn, Lagertha, est probablement un facteur de motivation majeur pour cette décision. Elle aspire probablement à la confiance et au respect que la jeune fille du bouclier lui a commandés, compte tenu de ses sentiments passés d’impuissance et d’humiliation.

5. L’actrice est la sœur d’Helga

D’une reine abusée et sans défense, Torvi est devenu un guerrier indépendant et redoutable. (Photo: Netflix)

Torvi Oui Helga, bien qu’ils ne soient pas liés dans la série « Vikings », sont jouées par de vraies sœurs, Géorgie Oui Maude a soif. Certains fans ont noté très tôt que les deux avaient partagé une ressemblance remarquable. Il s’avère qu’elles sont toutes les deux filles de Michael Hirst, qui a créé et écrit le programme « Vikings ».

4. Elle est toujours amoureuse de Bjorn

Personnage complètement fictif, elle est la fusion de jeunes filles avec des boucliers légendaires. (Photo: Netflix)

Torvi J’aime Bjorn longtemps avant leur mariage. Elle ressentait du respect et de l’admiration pour cet homme qui la traitait avec gentillesse et essayait de la protéger des mauvais traitements. Lorsque Bjorn Il arrête de l’aimer et souhaite dissoudre leur mariage, elle accepte, même si elle l’aime toujours.

Torvi libre Bjorn faites bien vos vœux de mariage et ne le culpabilisez pas et n’essayez pas de l’arrêter. Cependant, il est clair qu’elle a le cœur brisé qu’il souhaite la quitter. Bien qu’il se soucie de Ubbe, Oui Bjorn était toujours en vie, il l’accepterait probablement en retour.

3. Un seul de ses quatre enfants survit

Pour créer le personnage de Torvi, le réalisateur s’est également inspiré des reines vikings et des femmes ordinaires. (Photo: Netflix)

Au cours de l’émission télévisée « Vikings », Torvi Il a quatre enfants de trois parents, mais perd tragiquement trois des quatre. Son premier fils, Guthrum, de Jarl Borg, meurt dans un raid. Son deuxième fils, Hali, est le fils de Bjorn et est tué par Cheveux blancs pendant que j’étais sous la garde de Lagertha.

Manipuler, sa fille de Bjorn, tombe d’un bateau et se noie. Donner naissance à un autre fils Ragnar, avec son nouveau mari Ubbe. Les fans ne peuvent qu’espérer que cette fois, Torvi regardez votre enfant grandir jusqu’à l’âge adulte.

2. Elle a été mariée quatre fois

Torvi est l’épouse de Jarl Borg avant de rejoindre le roi Horik. (Photo: Netflix)

Quand les fans se rencontrent Torvi pour la première fois, elle est mariée à Jarl Borg, qui l’oppose à Ragnar et sa famille. Jarl Borg est finalement brutalement assassiné par Ragnar. Torvi elle épouse ensuite le fils du roi Horik, le prince de Danemark, Erlendur. Cependant, c’est un mari cruel et abusif. Enfin, essayez de forcer Torvi tuer Bjorn menacer votre enfant.

Torvi tuer un Erlunder à sa place. Peut-être sans surprise, après avoir choisi de sauver la vie de Bjorn et tuer son mari, Torvi Oui Bjorn ils s’impliquent. Ils se marient et ont deux enfants ensemble, Hali Oui Manipuler. Après s’être séparé de Bjorn, Torvi épouse le demi-frère de Bjorn, Ubbe, avec qui tu as un enfant, Ragnar. En dehors de Bjorn, Ubbe est certainement le meilleur partenaire romantique de Torvi.

1. Elle n’est pas basée sur une personne réelle

Torvi et Helga, bien que non liés dans la série, sont joués par des sœurs royales. (Photo: Netflix)

Le personnage viking de Torvi il est complètement fictif et ne repose sur aucun personnage historique réel. Au lieu de cela, il s’agit d’un amalgame des légendaires filles boucliers, des reines vikings et des femmes ordinaires. Cependant, les fans ne se plaignent pas. Ce personnage fictif est un favori et a une histoire incroyable, de l’ennemi à l’allié et de la jeune fille impuissante au guerrier féroce.