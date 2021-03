Esprits criminels Saison 15: Le spectacle fictif et toutes les nouvelles que vous devez savoir.

Juste au moment où Criminals Minds est apparu dans sa quatorzième saison début octobre, la sensation de mauvais comportement a atteint la barre des 300 scènes, ce qui, nous aurions tous la possibilité d’en convenir, est incroyablement incroyable. Néanmoins, y a-t-il des plans pour redynamiser le cours d’action pour la quinzième saison?

CBS ne peut bientôt pas annoncer la suite de la réunion de pause de la série des profileurs du FBI, mais voici le début et la fin que nous connaissons récemment.

Esprits criminels Saison 15 Distribution: qui revient?

La saison 14 a accueilli de nouveau l’ensemble des acteurs essentiels; de toute façon, on ne sait pas s’ils reviendront pour une autre série d’évaluations. CBS a pris autant de temps que de redynamiser fondamentalement le plan d’action après ce cliffhanger de la saison 13, qui a vu Garcia et Reid impuissants devant une religion tueur persistante.

Ce retard, comme l’a montré la créatrice de l’émission Erica Messer, était dû à l’association, se concentrant potentiellement sur les signes du destin inévitable de la série. «Parfois, il y a beaucoup d’artistes qui sont prêts à être renégociés», a-t-elle découvert à Cinema Blend.

«Parfois, il y a des problèmes entre les studios ABC et CBS en tant qu’assistants dans la formation de l’émission. «Cette fois, nos interprètes sont prêts à partir et nos producteurs et créateurs sont complètement dirigés. Je suis sûr que CBS a diverses raisons pour lesquelles ils retiennent un pick-up. C’est des affaires. »

De nouveaux plans de jeu seraient finalement faits avec différentes personnes de la distribution des guides, qui consolide Joe Mantegna en tant que David Rossi, Matthew Gray Gubler en tant que Dr Spencer Reid, AJ Cook en tant que Jennifer «JJ» Jareau, Kirsten Vangsness en tant que Penelope Garcia, Aisha Tyler en tant que Dr Tara Lewis, Daniel Henney comme Matt Simmons, Adam Rodriguez comme Luke Alvez et Paget Brewster comme Emily Prentiss.

Thomas Gibson était un travail standard en tant qu’Aaron Hotchner et est apparu pour la première fois dans la série quand elle est apparue en 2005, de toute façon il a perdu son travail en 2016 après avoir prétendument donné un coup de pied à un producteur dans les tibias. Renvoyé chez lui pendant environ quatorze jours, il a été «gracié» à long terme du spectacle.

Esprits criminels saison 15 date de diffusion: Quand pourrions-nous avoir la possibilité de l’attendre?

Comme l’a démontré Kelly Kahl, présidente de CBS Entertainment, aucune décision n’a encore été prise sur le destin de l’émission. «Je ne dis pas que c’est la dernière saison», a-t-il déclaré à Deadline.

«Nous aurons une véritable discussion avec eux au moment idéal.»

Il y a eu différents rapports montrant que CBS pourrait ne pas vouloir continuer avec l’émission parce que les examens ne s’organisent pas avec les coûts de création, TV Line énumérant cette saison 14 ouverte avec un plan de match bas. En tout cas, si on lui offre le pouce vers le haut, on s’attend à trouver au printemps 2019 (les trois saisons précédentes ont été soit restaurées en avril ou mai), avec une date de diffusion vers la fin de l’année.

Esprits criminels Saison 15 Scènes: quel nombre y aura-t-il?

La saison 14 a une durée de fonctionnement plus restreinte avec seulement 15 scènes, ce qui peut sembler être une tonne, de toute façon, le total des différentes saisons en a eu en gros plus, la plus non-être 20 et la plus 26.

« Au fur et à mesure que l’organisation avance et que nous nous efforçons de diffuser des scènes plus remarquables, nous devons réorganiser et parfois couper des scènes sur un segment de ces émissions pour obtenir plus de premières à l’antenne », a déclaré Kahl à Deadline.

Les aficionados du don ont souligné que tous les panneaux comportaient une non-restauration, de toute façon, Kahl n’a pas bloqué l’opportunité d’une extension: «Ils peuvent faire quelques scènes supplémentaires. Cela dépend de l’endroit où ils sont en cours, ils nous aviseront.

Bande-annonce de la saison 15 de Criminal Minds: Quand pourrions-nous avoir la possibilité de le voir?

Avec la saison 15 toujours incertaine, ne vous attendez pas à une bande-annonce de si tôt.

Quoi qu’il en soit, ce que nous pouvons dire sans et sans confirmation, c’est que les fans devraient s’attendre fondamentalement à une plus grande quantité de quelque chose pratiquement identique.

