Lucifer mourra-t-il dans la saison 6? Un titre d’épisode y fait allusion

La fin de Lucifer approche lentement sur Netflix: la série à succès actuellement tourne la sixième et dernière saison qui clôturera définitivement le programme spectaculaire avec Tom Ellis. Les écrivains ont diverti l’attente avec les titres des épisodes, mais ils en ont partagé un qui a mis les fans mal à l’aise: « Le meurtre de Lucifer Morningstar ». Que signifie?

Le récit officiel des écrivains de Twiiter a publié les noms des cinq premiers chapitres finaux de Lucifer. «Rien ne change jamais ici», «Seaux de bagages», «Yabba Dabba Do Me» et « Épinglez la queue sur le méchant » sont les quatre initiales qui seront dirigées par quatre personnes différentes: Kevin Alejandro, Richard Speight Jr, Nathan Hope et Viet Nguyen respectivement.

Lucifer mourra-t-il dans la saison 6?

Les publicités ont généré la réaction des fans, mais aucune ne ressemble au titre du cinquième épisode de la saison 6: « Le meurtre de Lucifer Morningstar », réalisé par Lisa Demaine. Les commentaires étaient inquiets parce que ils pensaient que le protagoniste de la série pourrait mourir dans ce chapitre.

D’autres fans ont élaboré des théories sur ce qu’une première peut signifier que le nom a déjà attiré tout le monde. « Lucifer planifie méticuleusement son propre meurtre dans le cadre d’une opération de piqûre », « Je parie que Lucifer est dramatique et tout le monde veut que nous ayons une crise cardiaque juste avant la veille de Noël », « Ou est-ce une mise en scène? Est-ce vraiment lui? Il y a eu un copieur une fois. C’est peut-être lui. « , étaient certaines des idées dans les réponses.

Il y a encore peu de détails sur la sixième saison, bien qu’Ellis lui-même ait confirmé que ce serait la dernière. Le travail d’enregistrement se poursuit après l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus qui a forcé le cinquième opus à être divisé en deux parties. Les épisodes restants de 5 sont déjà prêts et devraient arriver début 2021.