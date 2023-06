One Piece : Les fans d’Anime ne peuvent pas attendre l’apparition de Luffy dans Gear 5

Eric Favre Abdo Slim - Protéine de sèche Proteines - Chocolat délice - 1,5kg - Eric Favre - intenses et/ou d’endurance peuvent avoir besoin d’un complément alimentaire tel que le L-Arginine Pro Zero d’Eric Favre.

Pot de 1,5kg Saveur Chocolat Nouvelle formule exclusive d'élimination des graisses : Développement musculaireStimule l’oxydation des graisses (L-carnitine et thé vert) - Abdo Slim est une protéine multi-actions à base de whey, de thé vert, carnitine et minéraux : • Une action brûle graisse grâce, entre autre, au 1thé vert qui stimule l’oxydation des graisses. • Une action tonifiante grâce à la Vitamine B5 qui contribue à réduire la fatigue • Une action sur votre masse musculaire grâce aux 2protéines qui contribuent à augmenter la masse musculaire Abdo Slim est recommandé pour : • Encas minceur, régime1 • Améliorer la définition musculaire2 • Brûle graisses1 ANTI-DOPAGE : Produit conforme à la règlementation anti-dopage, conforme à la norme AFNOR NF V94-001 (à la date de fabrication du lot) - Conseils d’utilisation Les jours d’entrainement : prendre 1 mesure de 30g le matin au petit déjeuner ou en collation dans la matinée, puis avant et après l’entraînement pour apporter aux muscles les protéines nécessaires pour le développement musculaire. Les jours de repos : prendre de mesures de 30g par jour, de préférence le matin (au petit déjeuner ou dans la matinée) et le soir. Composition PREPARATION POUR ENCAS HYPERPROTEINEE3 AVEC EDULCORANT DONT LA VALEUR ENERGETIQUE EST DE 116 KCAL PAR DOSE DE 30 G, SAVEUR CHOCOLAT AVEC THE VERT, L-CARNITINE, VITAMINE B5 ET MINERAUX. PROTEINES DE LACTOSERUM (WHEY) CONCENTREES (LAIT); PROTEINES DE LAIT ; PROTEINES DE BLE HYDROLYSEES (GLUTEN) ; AROME MASQUANT :GLYCINE ; POUDRE DE CACAO (EMULSIFIANT : LECITHINE DE SOJA) ; LYSINE HCL ; INULINE ; AROME ; L CARNITINE TARTRATE ; EXTRAIT DE THE VERT ; EDULCORANT : SUCRALOSE ; VITAMINE B5 ; PICOLINATE DE CHROME. Produit dans un atelier qui utilise du lait, du gluten, du soja et des œufs. Apports nutritionnels Valeurs nutritionnelles pour une dose de 30g : Energie : 489kJ/116kcal (5.8% AR) Matières grasses : 1.29g (1.8% AR) dont acides gras saturés : 0.8g (4% AR) Glucides : 2.5g (1% AR) dont sucres : 1.4g (0.9% AR) Protéines : 23.8g (47.6% AR) Sel : 0.08g (1.3% AR) Extrait de thé vert : 90mg L-carnitine : 111mg Calcium : 276mg(34.5%AR) Potassium : 83.4mg (4.2%AR) Phosphore : 51mg (7.3%AR) Vitamine B5 : 1mg (16.7%AR) AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400kJ/2000Kcal). AMINOGRAMME MOYEN Pour 100g : Acide aspartique 5876 mg Acide glutamique 12926 mg Serine mg 3408 Glycine 1450mg istidine 1370mg Arginine 2288mg hreonine 3581mg Alanine 2600mg Proline 4623mg Tyrosine 2378 mg Methionine 1229mg Cystine 1206mg Phenylalanine 2551mg Lysine 4954mg Tryptophane 764 mg Leucine 6021mg Isoleucine 3260 mg Valine 3445mg Total BCAA 12726mg Précautions d’emploi Contient de la caféine, déconseillé aux enfants ainsi qu’aux femmes enceintes (7.5 mg / 30 g). Se conformer aux conseils d’utilisation. Tenir hors de portée des jeunes enfants. A utiliser dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain. Bien refermer le pot entre chaque utilisation. Conserver à l’abri de...