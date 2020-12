Mission: Impossible 7 Crew qui a abandonné Tom Cruise Rant a offert des emplois à la société porno

Suite à la nouvelle que cinq membres de l’équipage de Mission: Impossible 7 ont démissionné après avoir été déchirés par un nouveau héros d’Hollywood, Tom Cruise, le site de divertissement pour adultes Stripchat leur a prolongé une offre d’emploi, croyant qu’ils le seraient. un « bien précieux ». Selon le vice-président de Stripchat, Max Bennett, le site prévoit une série sur la vie des cam girls, avec des plans en place pour commencer la production l’année prochaine. Si rien d’autre, Bennett leur promet un environnement de travail « agréable et agréable » loin du châtiment de The Cruiser.

« J’ai entendu parler des nouvelles récentes et du clip de la diatribe bourrée de jurons de Tom Cruise contre les employés sur le tournage de Mission: Impossible 7 pour ne pas avoir suivi les protocoles stricts mis en place pour éviter la propagation du coronavirus. Il semble qu’il y ait eu une tirade ultérieure qui 5 employés ont complètement quitté le film. Je voulais offrir à ces employés – et à tous ceux qui pourraient quitter le film – de travailler pour Stripchat, un site de webcam pour adultes de premier plan doté d’une technologie de streaming de pointe et de capacités A / V. Nous prévoyons en fait de tourner notre propre série consacrée à la vie des cam girls en 2021. Nous sommes convaincus que leurs compétences se traduiront facilement et qu’elles peuvent être un atout précieux ici à Stripchat alors que nous sonnons dans la nouvelle année. peut travailler dans le confort de la maison! Et notre culture d’entreprise est agréable et agréable. «

le Mission: impossible 7 Les membres de l’équipage auraient marché après la désormais tristement célèbre tirade de Cruise, qui a été suivie d’une deuxième diatribe similaire quelques jours plus tard, après que l’acteur eut vu plusieurs membres du personnel enfreindre le protocole de santé et de sécurité mis en place pour assurer le tournage de l’action. la suite peut continuer. « La première explosion a été grande mais les choses ne se sont pas calmées depuis. La tension monte depuis des mois et c’était la goutte d’eau. Depuis qu’elle est devenue publique, il y a eu plus de colère et plusieurs membres du personnel ont marché », a depuis révélé une source. ainsi que de prétendre que Tom Cruise est « contrarié » que l’équipage ne le prenne pas au sérieux.

« Nous voulons l’étalon-or », Tom Cruise commença, sans aucun doute, tout en pointant intensément et en agitant ses bras comme lui seul le pouvait. « Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous mères de ***. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le faites pas, vous tu es viré, si je te vois le refaire, tu es foutu. «

Deux suites sans titre, l’une d’elles étant Mission: impossible 7, devraient tous deux sortir le 19 novembre 2021 et le 4 novembre 2022 respectivement, les deux films devant être dirigés par le réalisateur Christopher McQuarrie. Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8 devraient être les dernières parties de l’histoire d’Ethan Hunt, McQuarrie taquinant les liens avec le film original qui a tout déclenché.

Tir sur Mission: impossible 7 est en cours au Royaume-Uni suite à un retard dû à la situation mondiale actuelle, bien qu’ils soient actuellement en vacances. Cela nous vient grâce à Cinemablend.

