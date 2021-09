Lucifer : après la fin, y a-t-il un spin-off ?

Bien malgré le désir des fans, Netflix a décidé de mettre fin à Lucifer. Après cinq saisons réussies, il y a quelques heures à peine, il a sorti la sixième et dernière saison dans le monde. Face à de nouveaux défis et polémiques, Tom Ellis s’est une nouvelle fois mis à la place du protagoniste et à ses côtés Lauren German ne pouvait pas manquer de donner vie à Chloe Decker, le grand amour du Diable.







Avec seulement dix épisodes, cette saison de Lucifer il a viré chaque personnage un par un, mais a également pris une tournure inattendue. Au terme de la cinquième édition et après une bataille céleste avec ses frères, celui qui fut le Diable finit par être proclamé successeur de Dieu. Pour cette raison, désormais, il n’a d’autre choix que de prendre la place de son père, qu’il a tant de fois critiqué.

Cependant, avant de monter sur le trône tout-puissant, le protagoniste décide de prendre quelques jours de congé jusqu’à ce qu’il se sente prêt à être le maître du monde. Avec Chloé pour compagne et malgré une possible fin du monde, il prend son temps pour remplir ses fonctions. Mais, quand il commence à s’approcher de sa destination, tout change.

Lucifer et Chloé prennent leur temps. Photo : (Netflix)



L’arrivée de sa fille, Rory, oblige lui et le détective à avoir d’autres priorités. Et c’est ainsi que le personnage de Tom Ellis commence à découvrir que sa véritable vocation n’est pas d’être Dieu, mais d’aider à racheter ceux qui sont en enfer. Le Diable cesse de punir et devient le thérapeute de ceux qui viennent dans son royaume afin de les guider sur le chemin de la rédemption.

A tel point qu’en réalité, celui qui prend la place de Dieu est l’ange qui l’a toujours mérité : Amenadiel. Le premier-né des anges et le meilleur guerrier finit par être le successeur de son père. C’est pourquoi, à la fin, cela ne lui montre pas seulement qu’il prend la place qu’il devrait être Lucifer, mais aussi comment il parvient à combiner sa vie dans la Cité d’Argent avec sa vie sur terre.

Lucifer, Amenadiel et Dieu. Photo : (Netflix)



Cependant, il y a très peu d’aperçu de ce qui lui arrive maintenant, mais dans l’une des scènes Charlie, son fils, prend ses ailes pour la première fois. C’est-à-dire, Cela ouvre les portes à Netflix pour s’aventurer maintenant dans un spin-off d’Amenadiel en tant que Dieu et enseigner à son seul héritier à être un ange. À son tour, qui aurait également la possibilité d’étendre son histoire dans cette éventuelle série serait Rory.

En tout cas, il faut préciser que si ce spin off était possible, Chloé ne serait pas présente, puisqu’elle est décédée la saison dernière, alors qu’elle ne pouvait qu’apparaître Lucifer et à quelques reprises depuis maintenant, il a une vie avec sa bien-aimée en enfer. Même ainsi, la plate-forme n’a jamais confirmé cela ni nié que l’incursion dans ce personnage arrive donc maintenant il ne reste plus qu’à attendre.