Nous avons essayé la recette officielle du biscuit ‘Ted Lasso’ et c’est un délice au beurre

Il y a une nouvelle recette tendance sur TikTok – et ce ne sont pas des paillettes ou du bacon tordu.

Les fans de l’émission à succès Apple TV « Ted Lasso » fabriquent les biscuits emblématiques de la série dans leurs propres cuisines, et le résultat est un délice au beurre.

Dans l’émission, Ted Lasso, un petit entraîneur de football universitaire du Midwest embauché pour entraîner une équipe de football professionnel en Angleterre alors qu’il ne connaît rien au football, tente de convaincre la propriétaire de l’équipe, Rebecca Welton, en préparant sa célèbre recette de biscuit.

Ce que sont les biscuits au Royaume-Uni sont en fait des biscuits aux États-Unis, et les biscuits sablés de Ted deviennent un thème récurrent de la série, qui est récemment devenue la série de première année la plus nominée aux Emmy avec plus de 20 nominations.

Jason Sudeikis, qui joue Ted Lasso dans la série, est récemment apparu dans AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna aux côtés d’autres stars Brendan Hunt, Jeremy Swift, Hannah Waddingham et Brett Goldstein pour parler de la deuxième saison de la série.

« Nous avons entendu dire que les vrais cookies ne sont pas si appétissants ? » Jenna a demandé au casting.

Hannah Waddington, qui incarne la propriétaire de l’équipe Rebecca dans la série, a admis qu’elle n’avait pas toujours été fan.

« Je serai gentille et dirai qu’ils sont nettement meilleurs cette saison », a-t-elle déclaré.

Mais la communauté TikTok semble en désaccord avec l’aversion de Waddington pour les biscuits.

« Ma femme voulait que je lui prépare les biscuits » Ted Lasso « , alors je l’ai fait », partage un utilisateur, qui dit simplement « Mmm » après les avoir goûtés.

« Des points bonus si vous les mettez dans une boîte rose et que vous en profitez », dit un autre, qui emballe ses biscuits de la même manière que le personnage de Sudeikis dans la série.

Bien que Ted ne dévoile pas les secrets de ses célèbres biscuits dans la série, Apple TV a partagé la recette officielle avec 45secondes.fr Food, alors j’ai essayé de les faire moi-même.

La recette était simple : les seuls ingrédients sont la farine, le beurre, le sucre en poudre et le sel. Tout était facile à mélanger et, après avoir étalé la pâte dans un moule carré et l’avoir réfrigérée pendant 30 minutes, j’ai pré-tranché chaque barre selon les instructions de la recette et mis le moule dans un four à 300 F.

En utilisant mon moule de 8 pouces sur 8 pouces, les barres ont pris un peu plus de temps que le temps de cuisson suggéré de 45 à 60 minutes pour cuire complètement, car la pâte était un peu plus épaisse qu’elle ne l’aurait été si j’avais utilisé un moule plus grand. .

Les biscuits sablés au beurre de « Ted Lasso » sont un dessert fondant dans la bouche qui plaira à tous. Terri Peters

Après environ 75 minutes, les biscuits étaient prêts. Les manger chauds du four était un paradis absolu, avec des saveurs de beurre et de sucre fondant ensemble sous la forme de biscuits sablés parfaits. Ils étaient légers et aérés et fondaient dans ma bouche, comme devrait le faire un vrai biscuit.

Envie d’essayer vos propres biscuits Ted Lasso à la maison ? Voici la recette officielle d’Apple TV :

Biscuits Ted Lasso

Ingrédients

2 tasses de farine tout usage

1/4 cuillères à café de gros sel

1 tasse (2 bâtonnets) de beurre non salé, température ambiante

3/4 tasse de sucre glace

Préparation