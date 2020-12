Billie Eilish répond aux trolls qui ont critiqué son corps dans ses photos de débardeur

En octobre, des photos de Billie courant dans un débardeur ont suscité d’horribles commentaires de la part des trolls.

Billie Eilish a répondu aux commentaires cruels faits à propos de son corps après que des photos d’elle courant dans un débardeur soient devenues virales.

En octobre, des photos de la chanteuse de «Par conséquent je suis» portant un short, des sliders et un débardeur ont commencé à circuler sur Internet. Billie avait l’air absolument bien, bien sûr, mais elle a rapidement été soumise à des commentaires critiques sur la forme de son corps de la part des trolls. Les fans de Billie l’ont alors défendue contre la honte corporelle.

Billie a maintenant parlé de l’incident lors de son entretien annuel avec Vanity Fair. On a demandé à Billie quelle était la plus grosse rumeur qu’elle avait entendue sur elle-même. Elle a répondu: « Il y a cette photo de moi courant de ma voiture à la porte d’entrée de mon frère comme un jour à 110 degrés dans un débardeur. Et les gens étaient comme, ‘Merde, Billie a grossi!’ Et je me dis: ‘Non, c’est à quoi je ressemble, vous ne l’avez jamais vu auparavant!’ «

LIRE LA SUITE: Les fans de Billie Eilish ont critiqué la troll qui a critiqué son corps dans de nouvelles photos



Billie Eilish répond aux trolls qui ont critiqué son corps dans ses photos de débardeurs. Image: Vanity Fair via YouTube, Billie Eilish via YouTube

Comme vous le savez, Billie a déjà parlé de porter des vêtements amples pour éviter les commentaires sur sa silhouette. Mais c’est quelque chose qu’elle ne devrait pas avoir à faire.

Billie semble avoir subi le contrecoup injustifié dans sa foulée, cependant. Elle a ajouté: « Je pense que oui, la raison pour laquelle les gens vous admirent, c’est parce que vous êtes vous. Ils ne vous regardent pas pour que vous leur disiez quelque chose que vous ne leur dites jamais vraiment. à vous pour que vous leur disiez quelque chose que vous leur diriez vous-même. J’adore avoir des enfants avec moi et me dire que je les mets à l’aise dans leur corps. Si je peux faire quelque chose, je veux faire ça. »

Regardez l’interview de Billie Eilish avec Vanity Fair ici.

Ce ne serait pas la première fois que Billie était obligée de se défendre contre les shamers du corps et des salopes. Dans un court métrage sur YouTube intitulé Pas ma responsabilité, Billie a expliqué: « Si je porte ce qui est confortable, je ne suis pas une femme. Si je jette les couches, je suis une salope. Même si vous n’avez jamais vu mon corps, vous le jugez toujours et me jugez pour cela. Pourquoi ? «

Elle a poursuivi: «Nous faisons des hypothèses sur les gens en fonction de leur taille. Nous décidons qui ils sont, nous décidons ce qu’ils valent. Si je porte plus, si je porte moins, qui décide de ce que cela signifie? Qu’est-ce que cela signifie? ma valeur basée uniquement sur votre perception? Ou votre opinion sur moi n’est-elle pas ma responsabilité? «

