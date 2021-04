« Shingeki No Kyojin »: les 10 méchants les moins détestés de « Attack on Titan »

« Shingeki no KyojinCe serait incomplet sans ses méchants. Plus encore, l’ennemi débridé, les titans qui figuraient dans le premier épisode de la série. Cependant, ceux-ci ont été rejoints par d’autres méchants qui, sans être des titans, ont fait la différence par rapport aux autres, en tenant compte de la colère qu’ils ont réussi à déchaîner chez les autres; comme quand les Titans traversent le mur et que la mère d’Eren est mangée par un.

C’était le début du voyage de Eren et ses amis, qu’à partir de ce moment, la vie ne leur fut pas facile. Ils ont traversé le chagrin, la frustration et la perte, devant dire au revoir à d’innombrables amis et êtres chers. Mais ils ont continué à avancer. Les uns après les autres, ils ont affronté des ennemis plus forts et plus méchants dans toute la série.

Ce qui fait de tout cela un bon méchant, c’est celui qui peut attirer l’attention d’un fan d’une manière qu’un héros ou un personnage neutre ne peut jamais espérer imiter. Soit parce que le méchants reflètent quelque chose de tordu et de dépravé sur la condition humaine ou simplement parce qu’ils sont grands, les méchants sont des personnages complexes qui peuvent élever la qualité d’une série s’ils sont convenablement sympathiques.

Des titans monstrueux aux psychopathes sadiques, le méchants de « Shingeki no Kyojin« ils sont aussi divers que terrifiants. Malgré leur comportement cruel ou leur histoire de violence, certains de ces méchants contiennent des qualités sympathiques qui en ont fait des personnages préférés des fans.

10 vilains les moins détestés de SHINGEKI NO KYOJIN

10. Sergent-major Gross

Responsable d’ordonner aux chiens de dévorer la sœur de Grisha Jaeger. (Photo: Crunchyroll)

Tandis que le Sergent major Gross est un personnage mineur de la série, son temps d’écran limité a fourni à tous les fans qui avaient besoin de le connaître. Brut il était un commandant sadique dans l’armée de Marley et il aimait exploiter sa position de pouvoir.

Il était un raciste ouvertement et avait peu de pitié pour le eldiens, comme en témoigne lorsqu’il a ordonné à ses chiens de détruire brutalement la sœur de 8 années de Grisha, Faye. Son manque d’empathie s’est finalement avéré être sa perte, car il a été trahi par Eren Kruger avant d’être mangé par un titan.

9. Dhalis Zachary

Zhachary n’a pas vraiment apprécié la vie de ses subordonnés et beaucoup de ses actions l’ont conduit à être tué par une explosion. (Photo: Crunchyroll)

Comme lui sergent-major Brut, Dhalis Zachary il avait peu de fonctionnalités de rachat. Malgré sa position vantée dans l’armée, Zachary il avait peu d’intérêt à protéger l’humanité. Dit Erwin qu’il valorisait sa propre vie plus que celle des autres, et que sa seule motivation pour participer à la révolution contre le gouvernement précédent était sa haine profonde de la monarchie et de la noblesse. Zachary C’était un psychopathe qui aimait torturer ses ennemis pour le plaisir, et il a finalement été révélé que sa personnalité respectable n’était rien de plus qu’un masque bien conçu pour ses tendances sadiques.

8. Dina Jaeger

Dina serait le titan qui assassinerait la mère d’Eren. (Photo: Twitter)

La première épouse de Grisha Jaeger, Dina Jaeger elle est moins une méchante et plus une victime. On sait peu de choses sur Dyne de sa vie avant de devenir un Titan monstre en dehors de sa croyance en la cause de Restaurateurs Eldiens.

Ce que l’on sait, c’est qu’après sa transformation en Titan, Dyne a procédé à manger deux personnages bien-aimés, Carla Jaeger et Hannes. Ces faits à eux seuls suffisent à faire en sorte que la plupart des fans la méprisent, même si elle ne peut pas vraiment être tenue responsable de ses actions en tant que Titan.

7. Rod Reiss

Rod Reiss, malgré l’abandon d’Historia, voudra plus tard l’utiliser pour son propre bénéfice. (Photo: Crunchyroll)

À première vue, Rod Reiss il avait l’air d’un homme aux manières douces. En réalité, Reiss c’était un intrigant rusé qui manipulait tout le monde autour de lui pour faire avancer ses propres objectifs. Reiss non seulement abandonné L’histoire quand elle était enfant, mais était également disposée à la transformer en une Titan pour retrouver le pouvoir de Fondateur de Titan des mains de Eren.

Il a résisté à l’idée de prendre le sérum de Titan lui-même, mais quand L’histoire a déjoué ses plans, a réussi à devenir un Titan pur, ce qui signifie qu’il ferait de son mieux pour gagner et maintenir le pouvoir.

6. Willy Tybur

Son désir de révéler l’histoire vraie de sa famille a laissé beaucoup intrigués car elle n’a pas pu être achevée après l’attaque d’Eren. (Photo: Crunchyroll)

Le chef de la puissante famille Tybur, Willy Tybur il avait tous les ingrédients pour être un gentil méchant. Il était charmant et intelligent et semblait sincèrement préoccupé par les atrocités de ses ancêtres. eldiens contre la marleyans. Sa décision de révéler la vérité derrière l’accession au pouvoir de sa famille et son pacte avec le roi Fritz c’était sans aucun doute noble et exigeait beaucoup de courage.

Cela dit, sa motivation pour révéler la vérité était en fin de compte un jeu de pouvoir pour amener le monde à mener une guerre d’extermination contre les peuples du monde. île paradis. Attaque surprise de Eren à Libérien raccourci l’histoire de Tybur, donc les fans ne sauront jamais ce qu’il aurait pu être s’il était finalement devenu un antagoniste principal.

5. Zeke Jaeger

Après avoir connu la véritable histoire de Zeke pour beaucoup, il a cessé d’être un méchant. (Photo: Crunchyroll)

La sympathie de Zeke Jaeger s’appuie fortement sur sa personnalité cool et sa triste histoire. Zeke a été effectivement abandonné dans son enfance et contraint de travailler dans le Unité des guerriers Marley. En raison de cette éducation, Zeke développé des vues extrêmement négatives de la Eldiens, et en est venu à croire qu’il aurait été mieux si tout Les sujets d’Ymir ils ne seraient jamais nés.

Bien qu’il ne prenne pas plaisir à tuer et exprime des remords pour la perte de la vie due à ce qu’il considère comme une résistance futile, il est également prêt à faire tout ce qu’il faut pour accomplir sa mission et agit souvent froidement et même à distance avec ses proches. camarades.

4. Annie Leonhart

Bien qu’il ait commis tant de péchés, il a parfois fait preuve de repentir en lui-même. (Photo: Crunchyroll)

Annie leonhart C’est une méchante qui ne veut désespérément pas être une méchante. Elle lutte avec son double désir de vivre une vie normale et de remplir sa mission de capturer le Fondateur de Titan. Annie est consciente de ses propres défauts et faiblesses qui peuvent la rendre très autocritique, par exemple lorsqu’elle se dit méchante et sans valeur pour Marlowe Freudenberg.

Bien qu’elle soit prête à tuer n’importe qui pour remplir sa mission ou survivre, elle éprouve toujours des remords pour avoir tué ses anciens camarades, comme on l’a vu lorsqu’elle s’est excusée auprès des cadavres dans les rues Trost après la bataille pour le district de Trost.

3. Bertholdt Hoover

C’est Berthold qui a brisé le premier mur dans l’épisode d’ouverture de Shingeki no Kyojin. (Photo: Crunchyroll)

Comme Annie leonhart, Aspirateur Bertholdt luttait avec une faible estime de soi et son rôle de guerrier marleyen. Bertholdt J’étais absolument dévoué à Reiner et Annie et il était prêt à tout pour les protéger. Alors qu’il valorisait la vie de ses camarades guerriers au-dessus de la vie des autres, il ne méprisait pas ses anciens camarades des cadets et allait jusqu’à dire Armin que je les ai vus comme de chers amis. Il a rationalisé ses actions en reconnaissant que le monde était un endroit méchant et cruel, ce qui souligne à quel point il était sensible et à quel point il a souffert des conséquences de ses actions.

2. Kenny Ackerman

Kenny Ackerman est celui qui a adopté et formé Levi Ackerman dès son plus jeune âge. (Photo: Crunchyroll)

Le seul homme qui pouvait défier Levi Ackerman pour le titre de l’homme le plus dangereux de Île Paradis il a été Kenny Ackerman. Kenny il cherchait impitoyablement le pouvoir et ne laissa rien l’empêcher d’atteindre son objectif. Cependant, il admirait également ceux qui méritaient son respect, tels que Uri Reiss et ses subordonnés plus compétents, et il se souciait vraiment de Levi et de son défunt grand-père.

Il se détestait pour son manque d’empathie et ne se considérait pas comme un père de substitution convenable pour Levi. Kenny il se considérait comme un outil dont la seule valeur résidait dans sa capacité à tuer, et qui le hanta toute sa vie.

1. Reiner Braun

Reiner avec Berthold allait concevoir la première attaque sur le premier mur d’Isla Paradis. (Photo: Crunchyroll)

Bien qu’il ait trahi ses camarades cadets et agi exprès d’une manière qui a causé la mort de milliers de civils, il est difficile de ne pas plaire. Reiner Braun. Reiner initialement vu les gens de Île Paradis comme l’enfer, mais ses expériences en tant que cadet l’ont radicalement changé.

Sa confiance en lui-même et dans la mission des guerriers a été sérieusement affectée par ces expériences, et il a du mal à réconcilier ses identités en tant que personne et en tant que soldat. Reiner vient enfin de ne pas en vouloir aux gens de Île Paradis et il vit avec les démons de son passé au mieux de ses capacités tout en essayant de protéger ses camarades.