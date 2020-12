Hilary Duff confirme que le redémarrage de «  Lizzie McGuire  » ne se produit pas: «  Les étoiles ne se sont tout simplement pas alignées  »

Presque exactement 20 ans après la première de la série originale, Lizzie McGuire a été annulé – pour une deuxième fois. L’acteur Hilary Duff a annoncé la nouvelle aux fans en décembre 2020, après des mois de spéculations sur la série de revival proposée qui a commencé à tourner en 2019. Voici ce qui s’est passé.

Hilary Duff a joué dans ‘Lizzie McGuire’

Hilary Duff avec l’une d’elle Le film Lizzie McGuire affiches. | Jim Spellman / WireImage

Duff a éclaté en tant que star titulaire de Lizzie McGuire. La sitcom Disney Channel a été créée en janvier 2001. Elle a suivi Lizzie alors qu’elle naviguait au collège aux côtés de ses deux meilleurs amis, avec l’aide de ses parents et de son petit frère. Duff a également raconté la série en tant que moi intérieur animé de Lizzie.

Lizzie McGuire diffusé pendant deux saisons sur Disney Channel, avec un total de 65 épisodes. La série a été couronnée par un long métrage de 2003, La Lizzie McGuire Film, dans lequel le personnage se rend en Italie avec ses camarades de classe. Après la série, Duff est passé à des rôles de film dans des films comme Une histoire de Cendrillon et L’homme parfait.

En 2019, un renouveau Disney + a été confirmé

De nombreuses années plus tard, avec Duff de retour à la télévision dans la série TV Land Plus jeune, tout était en place pour un redémarrage. Mais à D23 2019, il a été annoncé qu’au lieu de recommencer avec une nouvelle Lizzie, la série dépeindrait le personnage de Duff grandi. Duff était naturellement présent pour présenter le projet.

« La nouvelle histoire reprend alors que Lizzie McGuire est sur le point d’avoir 30 ans », a lu un communiqué de presse à l’époque. «Elle semble tout avoir… mais les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Avec un peu d’aide de ses amis, de sa famille aimante et de son alter ego de 13 ans sous forme animée, Lizzie navigue dans les hauts et les bas de l’âge adulte.

Il y avait des désaccords dans les coulisses

Le tournage a commencé peu de temps après l’annonce. Mais il s’est rapidement arrêté. «Les fans ont un attachement sentimental à Lizzie McGuire et des attentes élevées pour une nouvelle série », a déclaré un porte-parole à Deadline en janvier 2020. Après avoir filmé deux épisodes, nous avons conclu que nous devons évoluer dans une direction créative différente et mettre un nouvel objectif sur la série.

« Hilary a une idée de Lizzie McGuire à 30 ans qui doit être vue », a déclaré le créateur Terri Minsky. Variété en février. Elle a expliqué qu’ils voulaient évoluer dans une direction plus adulte, mais pas Disney. «J’adorerais que la série existe, mais idéalement, j’adorerais qu’elle reçoive le traitement d’aller à Hulu et de faire la série que nous faisions.

Duff confirme que « Lizzie McGuire » est terminée

Hilary Duff assiste à D23 Disney + Showcase le 23 août 2019 à Anaheim, en Californie. | Frazer Harrison / Getty Images

Après des mois de spéculation, Duff a confirmé qu’ils n’allaient pas de l’avant avec la série. «Je sais que les efforts et les conversations ont été partout pour essayer de faire fonctionner un redémarrage mais, malheureusement et malgré les meilleurs efforts de tout le monde, cela ne se produira pas», a-t-elle écrit sur Instagram le 16 décembre 2020.

«Je veux tout redémarrage de Lizzie pour être honnête et authentique envers qui Lizzie serait aujourd’hui », a-t-elle poursuivi. «Nous pouvons tous prendre un moment pour pleurer la femme incroyable qu’elle aurait été et les aventures que nous aurions emportées avec elle. Je suis très triste, mais je promets que tout le monde a fait de son mieux et que les étoiles ne se sont tout simplement pas alignées.