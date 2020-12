Collection ou obsession? Cet homme a 17 (!) Volkswagen Golf

Avec 17 modèles Volkswagen, la collection de Steve Smith est peut-être bien plus petite que celle de Josef Juza, le ramoneur qui a 114 Volkswagen Golf dans le garage, cependant, ce n’est pas moins intéressant.

Votre histoire nous est parvenue à travers une vidéo de la chaîne YouTube Deutsche Auto Parts et il n’est pas difficile de voir qu’en plus d’être un fan de Volkswagen, Steve Smith a un «faible» pour le golf.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, sa collection comprend des modèles tels que la spéciale Volkswagen Golf Rallye Mk2 dont seulement environ 5000 unités ont été produites, la Golf Cabrio Mk3, la Golf GTI Mk2 entre autres Golfs transformées par vous et d’autres conçues pour «donner» les pièces.

Une passion de longue date

Né en Angleterre, Steve a très tôt développé une passion pour la Golf GTI de première génération, en supposant que lui et son frère possédaient entre cinq et six unités du célèbre trappe chaude.

Pendant ce temps, Steve a dû émigrer aux USA et là il a rapidement acheté une Volkswagen Golf GTI Mk2. Après avoir détruit l’avant de votre GTI dans un journée de piste, s’est avéré être le «déclencheur» du début de cette collection / obsession. Il a commencé par acheter des pièces non seulement pour les réparer mais aussi pour les stocker en cas de besoin. Par conséquent, l’achat d’autres Golf Mk2 – la génération à partir de laquelle il a acquis plus de modèles – a été un instant.

Pour le reste … c’est de l’histoire et vous pouvez le découvrir dans la vidéo que nous vous laissons ici, où Steve Smith nous fait également connaître plus en détail certaines des 17 Volkswagen Golf qu’il possède: