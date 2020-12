Netflix partage la bande-annonce officielle de sa prochaine série limitée, «  History of Swear Words  »

Le premier trailer de la nouvelle série documentaire de Netflix titré, ‘Histoire des jurons’, qui sera présenté par Nicolas Cage.

La nouvelle série de six épisodes explorera l’origine de six blasphèmes différents, un pour chaque épisode, y compris des interviews avec une foule de comédiens pour découvrir l’histoire des mots populaires.







Le synopsis de la nouvelle série révèle: «Une classe de jurons: la leçon d’histoire dont ils ne savaient pas qu’ils avaient besoin. « Histoire des jurons », Présenté par Nicolas Cage, est une série bruyante et profondément profane qui explore les origines, l’utilisation culturelle et scientifique et l’impact culturel de l’utilisation des mots ».

Parmi les invités de l’émission, il y aura des comédiens tels que Rehausseur Joel Kim, DeRay Davis, Ouvrez Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, Londres Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn et Isiah Whitlock Jr.







‘Histoire des jurons’ sera disponible dans Netflix au début de 2021.