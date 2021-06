Luca est maintenant en streaming gratuit sur Disney +

Luca, le dernier long métrage d’animation de Pixar, est désormais diffusé sur Disney+. Et il est gratuit de diffuser pour tous les abonnés. Ce n’est pas comme Cruella ou Raya et le dernier dragon, qui ont été publiés via le programme Disney + Premier Access, qui facturait aux abonnés 30 € supplémentaires pour regarder les films à leur sortie. Au lieu de cela, Disney a choisi de publier celui-ci gratuitement, offrant quelque chose de nouveau aux familles à regarder ce week-end de la fête des pères.

Le « film d’été parfait » est arrivé ! ☀️🏖🛵 Faites vos valises pour #PixarLuca, maintenant en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/ohISSDMG03 – Disney+ (@disneyplus) 18 juin 2021

Situé dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne, Luca est l’histoire d’un jeune garçon qui passe un été inoubliable. Il est rempli de glaces, de pâtes et d’interminables balades en scooter. Il partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, Alberto. Cependant, leur été de plaisir est menacé par un sombre secret : ce sont des monstres marins d’un autre monde juste sous la surface de l’eau.

La distribution est dirigée par Jacob Tremblay (Chambre, bons garçons) comme Luca et Jack Dylan Grazer (je T, Shazam) comme Alberto. Emma Berman, Maya Rudolph (Saturday Night Live, Demoiselles d’honneur), Marco Barricelli (LA Law, Le Livre de Daniel) et Jim Gaffigan (Super Troopers, ce spectacle des années 70) également star. Enrico Casarosa est dans le fauteuil du réalisateur. Cela lui sert de premier long métrage de réalisateur. Il a précédemment dirigé le court La Lune. Casarosa a travaillé avec Pixar dans le département artistique sur des films tels que Ratatouille, Haut et coco.

Les critiques ont été gentilles avec le film jusqu’à présent. Au moment d’écrire ces lignes, il bénéficie d’un taux d’approbation de 91% des critiques sur Rotten Tomatoes, avec un total de 150 avis comptés. La cote d’audience est presque identique, se situant à un stellaire 92 pour cent. Il semble donc que l’équipe de Pixar ait réussi à créer un autre plaisir pour la foule.

C’est le deuxième film Pixar d’affilée à aller directement à Disney+. Auparavant, Disney a publié Âme sur le service de diffusion en continu. De même, il a été rendu gratuit pour les abonnés. Ce film est devenu un énorme succès critique, remportant un total de trois Oscars, dont celui du meilleur film d’animation. De plus, En avant de l’année dernière est sorti en salles juste avant que la pandémie ne frappe. Après la fermeture des cinémas, Disney a également décidé de publier le fantastique / aventure sur Disney +. En tant que tels, les films Pixar sont devenus un incontournable du service au cours de la dernière année. Mais cela ne signifie pas que les futurs films du studio vivront strictement dans le monde du streaming.

Turning Red est le prochain film de Pixar. Il a été annoncé l’année dernière lors de la présentation massive de la journée des investisseurs de Disney. Ce film devrait sortir exclusivement dans les salles, ce qui marquera le retour du studio d’animation sur grand écran après deux ans, au moment où il arrivera en mars 2022. Bien qu’il finira par arriver à Disney +, comme tous les films Disney à l’avenir. Il ne fera tout simplement pas ses débuts là-bas. Mais, pour l’instant, les cinéphiles ont une nouvelle aventure Pixar à vivre dans le confort de leur foyer. Luca diffuse maintenant sur l’application de streaming Disney+.

