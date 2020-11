Le Wither est un puissant boss dans Minecraft qui vole et détruit tout ce qui se trouve à proximité. C’est un ennemi difficile à battre, et vous ne pouvez pas simplement tomber sur le Wither dans l’Overworld.

Non, c’est un long processus pour vaincre le Wither – un voyage qui commence dans le Nether. Finalement, vous invoquerez le Wither et le battrez. Ta récompense? Une précieuse étoile du Néant et quelques droits de vantardise hardcore. Ce guide vous montrera comment invoquer et vaincre le Wither dans Minecraft.

De quoi as-tu besoin

Voici ce dont vous avez besoin pour invoquer et vaincre le Wither:

4x sable d’âme

3x crânes squelettes de Wither

Ces objets ne sont disponibles que dans le Nether, alors commençons par là.

Entrez dans le Nether

Tout d’abord, vous devez voyager au Nether, alors assurez-vous que vous êtes prêt avant d’entrer. Vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup d’objets de valeur, juste des armes, des armures et de la nourriture qui vous protégeront contre les foules dangereuses. Une fois prêt, construisez un Porta du Néant 4 x 5l avec des blocs d’obsidienne, puis frappez le milieu avec du silex et de l’acier pour l’activer. Ensuite, entrez dans le Nether.

Dans le Nether, recherchez une forteresse du Nether. Ces forteresses couvrent une grande superficie et ressemblent à des constructions de ponts, de tours et de couloirs. Parce que les forteresses du Nether sont générées aléatoirement, il est impossible de dire quand et où vous pourriez en trouver une. Alors, soyez prêt à voyager très loin pour trouver une forteresse du Nether. Je recommande de placer des torches pendant que vous voyagez, pour laisser un chemin directement vers le portail du Nether.

Lorsque vous avez trouvé une forteresse du Nether, le vrai combat commence. Plus précisément, vous devriez chercher à combattre Wither Skeletons pour Wither Skeleton Skull gouttes. Vous en avez besoin de 3 pour invoquer le Wither. Les crânes squelettes de Wither n’ont que 2,5% de chances de tomber, vous avez donc 2 choix:

Tuez les squelettes Wither aussi longtemps que nécessaire pour obtenir 3 crânes squelettes Wither.

Accélérez le processus en enchantant votre épée avec l’enchantement de pillage. Vous devriez le faire avant d’entrer dans le Nether.

En tuant des squelettes Wither et en recherchant des crânes, vous voyagerez probablement tout autour de la forteresse. Gardez un œil sur les pièces du Pays-Bas. Néerlandais grandit Sable de l’âme, qui est l’autre ingrédient nécessaire pour engendrer le Wither. Vous avez besoin 5x sable d’âme. Trouver Soul Sand dans une pièce du Pays-Bas (à l’intérieur de la forteresse) est plus rapide que de quitter la forteresse et de la rechercher. Autrement dit, si vous ne l’avez pas déjà rencontré sur le chemin ici.

Une fois ces matériaux trouvés, retrouvez votre chemin vers le portail du Nether. Rentrez chez vous lorsque vous êtes prêt.

Comment invoquer le Wither

Pour invoquer le Wither, placez d’abord le Soul Sand dans une formation en «T». Ensuite, équipez les crânes squelettes Wither et placez-les au-dessus des 3 blocs. L’un des crânes doit être placé en dernier pour que la convocation fonctionne. Une fois que vous placez ce dernier crâne, le Wither apparaîtra.

Quelques choses à savoir avant d’invoquer le Wither:

Le Wither va détruire tout ce qui est en vue comme il vole. Alors, mieux vaut ne pas invoquer le Wither à proximité de votre domicile ou d’une zone précieuse. Le Wither peut être invoqué à peu près n’importe où. Gardez vos distances lors de la première invocation du Wither. Une fois que sa santé est complètement chargée, le Wither émet une grande explosion qui causera beaucoup de dégâts à votre santé.

Maintenant, préparez-vous à vous battre!

Comment vaincre le Wither

Invoquer le Wither au-dessus du sol donnera au Wither le règne libre de voler partout, ce qui rendra plus difficile pour vous de le frapper. Si c’est ainsi que vous préférez combattre le Wither, alors allez-y. Cependant, cette astuce utile de YouTuber KDonnie est un peu plus sûre et que je préfère de loin.

Pour vaincre le Wither, construisez une petite arène de combat souterraine, comme le montre la vidéo ci-dessus. Cette arène devrait vous offrir suffisamment d’espace pour combattre le Wither. Mais il devrait également avoir une ouverture pour que vous puissiez vous échapper si nécessaire, mais la voie de sortie doit être suffisamment étroite pour que le Wither ne puisse pas vous suivre. Essentiellement, vous emprisonnez le Wither dans cette pièce jusqu’à ce qu’il meure.

Comme KDonnie l’a conseillé, enchanter votre épée avec Smite améliorera considérablement vos chances de gagner. Smite inflige à votre épée le double des dégâts et vous aidera à battre le Wither plus rapidement. Vous en aurez également besoin, car vous serez plus soumis aux explosions du Wither dans l’arène. La nourriture, en particulier les carottes dorées, sera également utile pour ce combat.

Lorsque vous avez vaincu le Wither, attrapez cette étoile du Néant et félicitez-vous pour une victoire acharnée! Vous voudrez peut-être même envisager d’utiliser cette Nether Star pour construire une balise.